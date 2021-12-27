Kuşadası Limanı 2021 sezonunun son kruvaziyer gemisini, ağırladı

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Ege Port Kuşadası Limanı'na, 2021 sezonunun son gemisi Norveç Bayraklı Viking Sky geldi.

Gemiden inen çoğunluğu Amerikalı 262 yolcudan bir kısmı tur otobüsleri ile İzmiri'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası'nda çarşı merkezine yönelerek alışveriş yaptı.

2021 kruvaziyer sezonunun son gemisini ağırladıklarını belirten Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, "2021 yılında 22 gemi seferi ile 8 bin 673 kruvaziyer yolcusu ağırladıklarını" belirtti.

Güngör, " 2022 yılında 650 gemiyle 750 bin yolcu bekliyoruz. Önemli aksilik olmadığı müddetçe Kuşadası'nın gelmiş geçmiş kruvaziyer tarihindeki en yüksek yolcu sayısına 2022 yılında ulaşacağız" dedi. - AYDIN