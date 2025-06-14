Kuşadası\'nda Seyahat Acentaları ve Esnaf Temsilcileri Toplantısı Yapıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in katılımıyla, Kuşadası Ticaret Odası'nda (KUTO) bir araya gelen seyahat acentaları ve esnaf temsilcileri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın moderatörlüğünde toplantı yapıldı.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan, Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Gündüzalp, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Kemal Daylan, Murat Boranalp, MHP İlçe Başkanı ve KUTO ve Belediye Meclis Üyesi Murat İnan, KUTO Meclis Üyeleri Mustafa Ulusoy, Şükrü Çetinkaya, Belediye Meclis Üyeleri Çağlayan Erdem, Yaser Doğan ile seyahat acentaları ve çarşı esnafı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, gemi müşterileriyle ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Çarşıların gemi müşterilerinden daha fazla istifade edebilmeleri hakkında görüş alışverişi yapılan toplantının en fazla öne çıkan konusu gemi yolcularının otobüslerden indirilme noktaları olurken, bu konuda çözüm önerileri gündeme geldi ve izlenecek yol belirlendi. Ayrıca, gemilerde ülkemiz ile ilgili yapılan haksız anonslar ve gemi müşterilerinin kalkış saatinden daha erken bırakılmalarının da görüşüldüğü toplantı, elbirliğiyle çok güzel bir sezon geçirilmesi dilekleri ile sona erdi. - AYDIN