Kütahya Belediyesi 26 Mahallede Üreticilere 30 Ton Tohum Desteği Sağladı

Kütahya Belediyesi, 26 mahalledeki üreticilere 30 ton tohum desteği sağladı. Tohum Dağıtım Törenine, Emekli Hava Pilot Tuğgeneral, 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığını sürdüren Kürşat Atılgan'da katıldı.
Kütahya Belediyesi, köyden mahalle olan yerleşim yerlerindeki çiftçilere katkısını sürdürüyor. Kütahya Belediyesi, 415 çuval mısır bitkisi tohumu, 632 çuval yonca bitkisi tohumu, 242 çuval yulaf bitkisi tohumu ve 185 çuval fiğ bitkisi tohumu olmak üzere toplam 30 ton tohum desteğini Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı hemşehrilerine sağladı.
Çiftçilerin yüklerini hafifletmek, sertifikalı tohumla üretimin kalitesini biraz daha artırmak amacıyla göreve geldikleri günden beri başladıkları desteğe devam ettiklerini belirten Başkan Işık, "2021 yılında 20 ton, 2022 yılında 25 ton ve şimdi de 30 ton. Önümüzdeki yıl daha büyük destek vereceğiz. Farklı projelerle inşallah 9 Mart 2024 tarihinde çiftçilerimizi, üreticilerimizi destekleyecek çok farklı, Türkiye'ye örnek olacak projelerimiz var. Kütahya'da normalde şehirde sayılmasına rağmen tarımsal üretimi devam ettiren siz değerli çiftçilerimizin nasıl desteklendiğini herkesin takip edeceği çok güzel projelerle inşallah sizlerle beraber olacağız. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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