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Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı - Son Dakika
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Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı

Düzce'de lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarparak savruldu. Kazada 4 kişi hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza Anadolu Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Sürücü otomobilin hakimiyetini kaybedince refüje ve yan bariyerlere çarptı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara müdahale edildikten sonra yol trafiğe açıldı.

Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı
20.01.2024 - 20:23,
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Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı

DÜZCE - Düzce'de lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarparak savruldu. Kazayı 4 kişi hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza Anadolu Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara'ya giden S.U. idaresindeki 34 HK 4352 plakalı Fiat marka otomobilin Üçköprü mevkiinde lastiği patladı. Sürücü otomobilin hakimiyetini kaybedince önce refüje ardından yan bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler araçta bulunan sürücü S.U., yolcular Ş.U., M.U. ve A.U. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahalede bulunurken, kaza sebebi ile kontrollü verilen yol aracın kaldırılmasından sonra normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA
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