Libya'da Türk Şirketleri Enerji Fuarında - Son Dakika
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Ekonomi

Libya'da Türk Şirketleri Enerji Fuarında

Libya\'da Türk Şirketleri Enerji Fuarında

Libya'da düzenlenen fuara Türkiye'den 29 şirket katılıyor, büyük ilgi görüyor.

10.12.2024 17:16
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Libya'daki "Powerelec, Uluslararası Elektrik, Enerji ve Aydınlatma Teknolojileri Fuarı"nda Türkiye'den 29 şirket yer alıyor.

Libya'nın başkentindeki Trablus Uluslararası Fuar Merkezi'nde, 12 Aralık'a kadar sürecek fuara, ev sahibi Libya'nın şirketleri dışında Türkiye, Mısır, Tunus ve Cezayir'den de firmalar katılıyor.

Fuarı organize eden Merkür Fuarcılık Genel Müdürü Ali Reyhanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara "Milli Katılım Organizasyonu" çerçevesinde elektrik, enerji ve aydınlatma teknolojileri alanlarında Türkiye'den 29 şirketin katıldığını söyledi.

"Ticaret Bakanlığımızın çok güçlü destekleri söz konusu. Özellikle Libya'nın yüzde 70 hedef ülke konumunda olması hasebiyle firmalarımıza yüzde 70 oranında Ticaret Bakanlığımız tarafından destek limiti açıklanmıştır." diyen Reyhanlı, Türkiye'den güçlü şirketlerin fuara katıldığını kaydetti.

Fuara büyük şirketlerin katıldığını belirten Reyhanlı, Türk şirketlerin yalnız Libya değil Orta Doğu ülkelerinin tümünü domine edebilecek kapasiteye sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın Libya Enerji Bakanlığı sponsorluğunda düzenlendiğini kaydeden Reyhanlı, fuar alanında Libya'nın enerji kurumlarının da standının bulunduğunu aktardı.

Reyhanlı, Libya Ticaret, Enerji ve Sanayi bakanlarının da ziyaret ettiği fuarın Libya'da büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Cezayir, Türkiye, Enerji, Tunus, Mısır, Libya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Libya'da Türk Şirketleri Enerji Fuarında - Son Dakika

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