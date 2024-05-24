Lisanslı Depoculuk Sistemi Yaygınlaşacak - Son Dakika
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Ekonomi

Lisanslı Depoculuk Sistemi Yaygınlaşacak

Lisanslı Depoculuk Sistemi Yaygınlaşacak

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı kabul edilen düzenleme sayesinde lisanslı depoculuk sistemi kullanımının yaygınlaşacağını belirtti. Kanunla birlikte lisanslı depoculuk konusunda düzenlemeye gidildi ve güvenli yatırım ortamı oluşturulması amaçlandı. Bu düzenlemelerle ülkemizin gıda güvenliği artacak ve üreticilerin finansmana erişimi kolaylaşacak.

24.05.2024 11:13
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı TBMM'de kabul edilerek yasalaşan düzenleme sayesinde lisanslı depoculuk sistemi kullanımının da yaygınlaşacağını belirterek, "Bu sayede ülkemizin gıda güvenliği artacak ve üreticilerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak." dedi.

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Kanunla, lisanslı depoculuk konusunda da düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda, Ürün İhtisas Borsası veya burası tarafından takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşun takas işlemlerinde mali sorumluluğu, tesis edecekleri limitler dahilinde ve alınacak teminatlarla garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak. Düzenlenen teminatlar ve garanti fonundaki varlıklar, tevdi amaçları dışında kullanılamayacak.

Düzenleme kapsamında Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, lisansı askıya alınan işletmeler, askıda kalınan günler için depo kira ücreti talep edemeyecek. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün lisanslı depolarda depolanan ürünleri için tahakkuk eden ve aylık dönemlerde lisanslı depo işletmelerine ödenen depolama ücretleri de askı süresi boyunca ödenmeyecek.

"Güvenli yatırım ortamı oluşturulması amaçlanıyor"

TÜRİB Genel Müdürü Kırali, AA muhabirine, kanun kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda da değişiklik yapıldığını söyledi.

Düzenlemeyle TÜRİB'de ürün piyasası aracı kurumlarının devreye alınacağını belirten Kırali, "Atılan adımla lisanslı depoculuk sistemi ve elektronik ürün senedi kullanımının çiftçiler, tüccarlar ve sanayiciler arasında yaygınlaştırılması sağlanacak. Bu sayede ülkemizin gıda güvenliği artacak ve üreticilerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak." dedi.

Kırali, bu doğrultuda kanuna, TÜRİB'de ürün piyasası aracı kurumları tarafından gerçekleştirilen işlemlerin takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamaya, olası zararların tazmini için alınacak teminatlara ve oluşturulacak garanti fonuna ilişkin hükümler eklendiğini bildirdi.

Bu teminatların ve garanti fonundaki varlıkların amacı dışında kullanılmaması ve korunmasının kanunla güvence altına alındığını vurgulayan Kırali, şöyle devam etti:

"Bunların yanı sıra aracıların vereceği hizmetler arasında müşteri hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin değerlendirilmesi hususu da eklenerek yatırımcıların aracılar nezdinde tutulacak varlıklarının daha etkin yönetilmesi hedeflenmektedir. Bu düzenlemeler, uluslararası borsacılık standartlarına uyumu teşvik ederek güvenli bir yatırım ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Böylece çiftçi, tüccar, sanayici ve yatırımcıların işlemlerini daha güvenli bir ortamda gerçekleştirmeleri sağlanacak."

Lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcıların faaliyetleri sırasında karşılaşılan sorunlar ile Ticaret Bakanlığına iletilen şikayetler sonucu tespit edilen ihlaller için idari para cezası uygulanmasına yönelik de düzenlemeye gidildiğine dikkati çeken Kırali, mudilerin hak ve menfaatlerinin korunması, sistemin büyümesi ve gelişmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Kırali, şunları kaydetti:

"Lisanslı depoların faaliyet izinlerinin askıya alınmasını gerektiren hallerin oluşmaması için gerekli önlemlerin ve tedbirlerin lisanslı depolar tarafından zamanında uygulanması önem taşıyor. Faaliyet izinlerinin askıya alınması halinde bu durumların kısa sürede lisanslı depolar tarafından iyileştirilmesi ve bir gelir kaybı olmaması için faaliyet izni askıda kalan sürede lisanslı depolama ücreti alınmaması yönünde düzenleme de yapıldı."

Kaynak: AA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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