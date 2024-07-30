Lojistik Sektöründe Uzman Profesyonellere Olan İhtiyaç Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Lojistik Sektöründe Uzman Profesyonellere Olan İhtiyaç Artıyor

Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal, lojistiğin dünyadaki gelirin yaklaşık yüzde 10'luk bir bölümünü kumanda ettiğini ve bu alanda uzman profesyonellere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını bildirdi. Lojistik sektöründe yaşanan gelişmeler ve istihdam ihtiyacı değerlendirildi. Küresel ticaret hacminin artması ve tedarik zincirlerinin karmaşıklaşması, lojistik sektöründe uzman profesyonellere olan ihtiyacı artırmaktadır. Lojistik yönetimi mezunlarının kriz yönetimi ve hızlı çözüm üretme becerileri pandemi sürecinde ön plana çıkmıştır. Lojistik sektöründe dijitalleşme ve otomasyon sistemlerine yapılan yatırımlar hız kazanmıştır. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, küresel ekonominin bel kemiğini oluşturmakta ve lojistik profesyonellerine olan ihtiyacı artırmaktadır. İşverenler, nitelikli lojistik profesyonelleri bulmak için üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmaktadır. Lojistik sektörü, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalara da katkı sağlamaktadır.

30.07.2024 11:03
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Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erkut Akkartal, lojistiğin dünyadaki gelirin yaklaşık yüzde 10'luk bir bölümünü kumanda ettiğini ve bu alanda uzman profesyonellere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erkut Akkartal, lojistik sektöründe yaşanan gelişmeleri ve bu alandaki istihdam ihtiyacını değerlendirdi.

Küresel ticaret hacminin arttığını ve tedarik zincirlerinin karmaşıklaştığını belirten Akkartal, özellikle pandemi sonrası dönemde küresel ticaretin yeniden şekillendiğini, yeni pazarların ortaya çıktığını vurguladı.

Lojistiğin dünyadaki gelirin yüzde 8-10'luk bir bölümünü kumanda ettiğini ifade eden Prof. Dr. Erkut Akkartal, dolayısıyla bu alanda uzman profesyonellere olan ihtiyacın da her geçen gün arttığını aktardı.

Pandemi sürecinde, lojistik sektörünün esnekliğini ve adaptasyon yeteneğini test ettiğine değinen Akkartal, "Lojistik yönetimi, sadece mal ve hizmetlerin taşınmasını değil, aynı zamanda depolama, stok yönetimi ve müşteri hizmetlerini de kapsayan geniş bir alan. Tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, lojistik yönetimi mezunlarının kriz yönetimi ve hızlı çözüm üretme becerilerinin önemini ortaya koydu. Bu dönemde, lojistik sektöründe dijitalleşme ve otomasyon sistemlerine yapılan yatırımlar hızlandı." açıklamalarında bulundu.

Akkartal, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin, küresel ekonominin bel kemiğini oluşturduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Lojistik yönetimi, küresel tedarik zincirlerinin sürekliliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Dijital teknolojilerin entegrasyonu, lojistik süreçlerin daha verimli yönetilmesini sağlıyor. Büyük veri analitiği, yapay zeka ve otomasyon sistemlerinin kullanımı, lojistik operasyonlarının optimizasyonunda kritik rol oynuyor. Dolayısıyla ticarette ve lojistik alanında yaşanan bu gelişmeler, bu alanda bilgi sahibi olan lojistik profesyonellerine olan ihtiyacı da artırıyor. Elektronik ticaretin dayandığı temel noktalardan bir tanesi lojistik. Çünkü lojistik hariç e-ticaret her şeyi internetten yapıyor. Yani ışınlanma teknolojisi gelmediği sürece, elektronik ticaret başta olmak üzere lojistik her şeye yön verecek ve en önemli unsur olmaya devam edecek."

"İşverenler nitelikli lojistik profesyonelleri bulmak için üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyor"

Üniversiteler ve eğitim kurumlarının, lojistik yönetimi alanında sundukları eğitim programları ve sertifikalarla nitelikli profesyoneller yetiştirdiklerini aktaran Akkartal, "İşverenler nitelikli lojistik profesyonelleri bulmak için üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyor. Ayrıca Lojistik Yönetimi, mezunlarının kendi işlerini en kolay kurabilecekleri bir alan." ifadelerini kullandı.

Lojistik sektöründe taşımacılığın yüzde 89, depolamanın ise yüzde 11 seviyelerinde sera gazı emisyon payına sahip olduğuna dikkati çeken Akkartal, şu değerlendirmede bulundu:

"Her sektöre katkısı bulunan lojistik sektörü de karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Sürdürülebilir lojistikte uygulanan tüm sistem ve yaklaşımların, ileri teknoloji, inovasyon, dijitalleşmeyle entegre edilmesi sayesinde sektörel bazda pek çok avantaj sağlanabilir. Lojistik sektöründe karbon salınımını azaltmaya yönelik olarak Türkiye'nin önde gelen dış ticaret partnerlerinden olan Avrupa Birliği'nin 'Yeşil Mutabakat'ı öne çıkmaktadır. Yeşil Mutabakat'a uyum sürecinde lojistik sektörünü de pek çok dönüşüm beklemektedir."

Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lojistik Sektöründe Uzman Profesyonellere Olan İhtiyaç Artıyor - Son Dakika

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