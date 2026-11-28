Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin son derece istikrarlı bir iş ortamı vadettiğini ve böylesi bir küresel konjonktürde yatırımcılara geniş bir pazar erişimi imkanı sağladığını belirterek, "Birleşik Krallık ile görüştüğümüz gibi serbest ticaret anlaşmalarımızı artırmaya ve güncellemeye devam ediyoruz." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Avrupa Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı devam ediyor. İki gün sürecek etkinlik, Türkiye ve İngiltere'den iş dünyası temsilcileri, kamu yöneticileri ve diplomatik misyon temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, etkinlik kapsamında "Hareket Halindeki Sermaye: Türkiye, Birleşik Krallık ve Yeni Yatırım Düzeni" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yatırımcılar için hızlı büyüyen ve dayanıklı bir ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin yatırımcı dostu bir ortam sunduğunu, geniş ve derin bir yetenek havuzu sağladığını dile getirerek, "Türkiye'nin üç kıtanın kesişim noktasındaki coğrafi konumu ve bölgesel bir merkez olması yatırımcılar için son derece güçlü bir değer önerisi oluşturuyor." açıklamasını yaptı.

Son iki yıldır küresel yatırım ortamının jeopolitik gelişmeler, teknoloji ve korumacı ticaret politikaları tarafından şekillendirildiğini dile getiren Dağlıoğlu, "Küresel yatırım akışlarına baktığımızda, belirli risklerin bulunduğu coğrafyalarda yatırımların maalesef düştüğünü görebiliyoruz. Özellikle yapay zekanın ve ilgili yatırımların yükselişiyle birlikte, net bir gündemi ve yatırımcılara yönelik belirgin bir değer önerisi bulunan ABD gibi ülkeler yatırımları kendine çekiyor." dedi.

"Türkiye, tedarik zincirleriyle ilgili yatırımları çekmeyi sürdürüyor"

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin de küresel ölçekte böylesine çalkantılı bir dönemde yatırım çekmeye devam ettiğini aktararak, yatırımcılara jeopolitik açıdan çok daha istikrarlı bir ortam sunduklarını vurguladı.

Türkiye'nin son derece istikrarlı bir iş ortamı vadettiğini ve böylesi bir küresel konjonktürde yatırımcılara geniş bir pazar erişimi imkanı sağladığını ifade eden Dağlıoğlu, "Birçok ülke maalesef daha korumacı politikalara yönelirken, biz tıpkı Birleşik Krallık ile görüştüğümüz gibi serbest ticaret anlaşmalarımızı artırmaya ve güncellemeye devam ediyoruz. Çok daha kapsamlı bir yaklaşım sergilemek istiyoruz ve uluslararası yatırımcılar bu tutumdan oldukça memnun." değerlendirmesinde bulundu.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin tedarik zincirleriyle ilgili yatırımları çekmeyi sürdürdüğünü bildirerek, "Zaman içerisinde Türkiye üretim açısından bölgesel bir merkez haline geldi ve bu şirketler kapasitelerini artırıyor. Yeni fonksiyonlar veya yeni ürün hatları getiriyorlar. Üretim şirketleri yalnızca üretim yatırımlarıyla sınırlı kalmıyor, AR-GE ve lojistik faaliyetlerini de buraya taşıyorlar. İnsan kaynakları, pazarlama ve bölgesel eğitim merkezleri gibi daha hizmet odaklı kurumsal fonksiyonlarını da Türkiye'ye getiriyorlar." şeklinde konuştu.

Son yıllarda birçok lojistik şirketinin hem kara lojistiği ve depolama hem de liman işletmeciliği alanlarında Türk varlıklarını satın aldığına şahit olduklarını aktaran Dağlıoğlu, "Bu, açıkça yükselen bir alan. Bölgedeki tedarik zincirini güçlendirmek isteyen şirketler Türkiye'ye yatırım yapıyor." diye konuştu.

"Türk sanayisi ve İngiliz sanayisi olarak karşılıklı çıkarlarımızın olduğuna inanıyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de MÜSİAD'ın Türkiye'nin en büyük iş dünyası sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, derneğin 60 bin şirketi temsil eden ve 3 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan 15 binin üzerinde üyesinin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının yüzde 30'undan fazlasını oluşturduklarını kaydeden Özdemir, "Türkiye'de 81 ilin 78'inde, yurt dışında ise Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu 84 farklı ülkede 102'nin üzerinde noktada faaliyet gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Özdemir, etkinliğin Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmini geliştirmeye ve buna katkı sağlamaya yönelik bir platform niteliğinde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu genel idare kurullarını, tüm iş insanlarının bir araya gelmesi, fikir alışverişinde bulunması ve ticaret hacmini daha da artırması için bir fırsat olarak görüyoruz. Bugün Türkiye'den gelen 40'ın üzerinde şirketimiz, 25 büyük satın alma şirketiyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Türk sanayisi ve İngiliz sanayisi olarak karşılıklı çıkarlarımızın ve ortak sorunlarımızın bulunduğu potansiyel alanlar olduğuna inanıyoruz."

"Misyonumuz, gelecek nesiller için daha dayanıklı bir Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktır"

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık ise MÜSİAD'ın uzun yıllardır Türkiye'nin ekonomik hayatının önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin potansiyeline inandıklarını ve bu potansiyeli kalıcı ekonomik ve sosyal değere dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi.

Kayacık, hızlı bir değişim döneminden geçildiğine işaret ederek, "Piyasalar değişiyor, ticaret rotaları yön değiştiriyor, teknoloji ilerliyor ve yatırım kararları giderek daha karmaşık hale geliyor. Alternatif tedarik zincirlerine, farklı finansman kaynaklarına ve en önemlisi, koşullar değiştiğinde hızla uyum sağlama yeteneğine ihtiyaçları var." dedi.

Yatırımcıların güvene ihtiyacının olduğunu kaydeden Kayacık, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü kurumlara, güvenilir ortaklara ve öngörülebilir bir iş ortamına ihtiyaç duyarlar. İşte Türkiye Varlık Fonu gibi kurumların önemli bir rol oynadığı yer tam olarak burasıdır. Misyonumuz, gelecek nesiller için daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktır. Uzun vadeli bir yaklaşım benimsiyoruz. Sadece bugünün fırsatlarına bakmıyor, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda nelere ihtiyaç duyacağını da düşünüyoruz. Türkiye Varlık Fonu vizyonunun bir diğer önemli parçası da İstanbul Finans Merkezi'dir. İstanbul'u uluslararası yatırımcılar, finans kuruluşları ve iş dünyası için bir buluşma noktası haline getirme hedefiyle burayı geliştiriyoruz."

"Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor, istikrarlı bir şekilde bu süreç yaşanıyor"

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, istikrarlı bir şekilde bu sürecin yaşandığını belirterek, ülkenin Avrupa'yla Çin arasındaki en büyük üretim gücü, en büyük ihracat gücü olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin hem mal ihracatında hem de hizmet ihracatında son 24 yılda önemli başarılar kazandığını ifade eden Kılıçkaya, "Yurt içinde, yurt dışında fuarlara katılanlara destek veriyoruz. Eximbank'la beraber yürüttüğümüz desteklerimiz var. Turquality ve marka programları kapsamında özel bir destek paketimiz de var." açıklamasını yaptı.

Kılıçkaya, İngiltere'nin hedef pazarlardan olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Desteğimizle birlikte özellikle Avrupa'da daha fazla mecrada Türk ürünlerinin satılacağını ümit ediyorum. İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasında özellikle hizmetlerin de dahil edilmesi hem bizim hem de İngiltere tarafının önceliği. Bizim hizmetler tarafında rekabetçi olduğumuz sektörlerimiz var, sağlık gibi, turizm gibi. İngiltere'nin yine hizmetlerde rekabetçi olduğu sektörler var, teknoloji gibi, finans gibi. Önümüzdeki ocak ayında 7. tur müzakereleri yapmış olacağız."

"Merkeziniz Türkiye'deyse, Doğu ile Batı arasında bir kilit noktasında yer aldığınızı görebilirsiniz"

TheCityUK Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Nicola Watkinson da TheCityUK'in finans ve profesyonel hizmetler ekosisteminin tamamını bir araya getirdiğini belirterek, uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Çok daha parçalı bir dünya gördüklerini kaydeden Watkinson, "Ekonomik ve siyasi meseleler tedarik zincirlerinin işleyiş biçimini değiştiriyor. Hepinizin fark ettiği üzere, mesele artık sadece en ucuz olmak ya da en verimli olmak değil. Artık ekonomik korumacılığa bakılıyor." ifadelerini kullandı.

Watkinson, insanların tedarik zincirleri için ihtiyaç duydukları kaynakları ve ürünleri temin etme biçiminin artık çok daha fazla güvene ve farklı pazarlarla kurdukları ekonomik ilişkilere dayandığını kaydederek, şunları aktardı:

"Bence bu durum sizin için gerçek bir fırsat sunuyor. Merkeziniz Türkiye'deyse, Doğu ile Batı arasında bir kilit noktasında yer aldığınızı görebilirsiniz. Şu anda dünya genelinde büyümeye yönelik yatırımlara güçlü bir talep var ve sizin ekonominiz tam olarak bunu temsil ediyor. Bunun nedeni hem pek çok sektörde büyüme kaydetmeniz hem de Orta Asya'dan Orta Doğu'ya uzanan bölgenin diğer kısımlarındaki büyümeye erişim sağlayabilmenizdir. Sermaye, yatırım getirisinin ötesinde en çok üç şeyi sever. Şeffaflığı sever, öngörülebilirliği sever ve istikrarı sever. Bildiğimiz gibi istikrar, sizin yıllardır piyasaya sunabildiğiniz bir unsur."

"İslami finans söz konusu olduğunda sermaye reel ekonomiye çok daha fazla ulaşıyor"

Dinar Standard Birleşik Krallık, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Ortağı Conor Clifford Murphy de İslami finans söz konusu olduğunda, sermayenin reel ekonomiye çok daha fazla ulaştığına dair güzel bir örnek gördüklerini belirterek, Türkiye'de İslami bankacılık varlıklarının hacminin yüzde 34'ünün KOBİ'lere ulaştığını kaydetti.

İslami finansın sahip olduğu değerler sistemine dayanmakta olduğuna işaret eden Murphy, "Elbette sektörün içinden olan insanlar İslami finansı haklı gerekçelerle eleştirebilir. Ancak bunun henüz 50 yıllık geçmişi olan genç bir sektör olduğunu unutmayın." açıklamasını yaptı.

MÜSİAD İngiltere Başkanı Türkan Akbaş ise iki gün boyunca sürecek olan etkinliğin ekonomik işbirliği ve uluslararası ortaklık gibi ortak bir vizyon etrafında birleşen 350'yi aşkın katılımcıyı bir araya getirdiğini söyledi.

Küresel ekonomik görünümün köklü bir dönüşümden geçtiği bu dönemde, Londra'da gerçekleşen buluşmanın ayrı bir önem taşımakta olduğunu aktaran Akbaş, "Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklık, ticaret, yatırım, finans, üretim ve inovasyon alanlarında önemli fırsatlar sunmaktadır." diye konuştu.

Panelin ardından hediye takdimleri gerçekleştirildi.