Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor!

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Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan araçları satışa çıkardı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan e-ihale sisteminde terk edilen araçları da bulmak mümkün.

DÜŞÜK FİYATLI ARAÇLAR NASIL ALINABİLİYOR?

Gümrüklerde el konulan otomobiller rayiçlerine göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor. İhalede yüzde 1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil ediliyor. Damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca tahsilatı yapılıyor.

HER ARACIN TEMİNAT TUTARI FARKLI

e-ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek ve araçları ihalenin ilan süresi ve son gün hariç olmak üzere teklif verme süresi içerisinde bulunduğu yerde görebiliyor. Aracın fiyatına göre teminat oranı da değişiyor. Eğer ihale kazanılmazsa teminat geri yatıyor.

ARAÇLARI İNCELEMEDEN ALMAYIN

İhalesine girilecek araç gidip görülmesi ve eksiklerinin bilinmesi gerekiyor. Ekspertiz raporları olsa da aracı görmenin faydaları olacaktır. Eksik parçaların fiyatları ya da araçlarda zula yerleri varsa kapanmasına dair belgeler ve tamiratların ne kadar tutacağının araştırılması gerekiyor.