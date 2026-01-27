Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun - Son Dakika
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL\'miz herkese hayırlı olsun
27.01.2026 14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL\'miz herkese hayırlı olsun
Haber Videosu

Gaziantep'te bir adam, giyim mağazasından aldığı para üstünü kontrol ettiğinde, birer adet 5 TL ve 10 TL'nin birbirine yapıştırılarak yaratıcı ama geçersiz bir 15 TL haline getirildiğini fark etti.

Gaziantep'te yaşanan olay, para üstü kontrolünün önemini bir kez daha gündeme getirdi. Bir giyim mağazasından alışveriş yapan vatandaş, kendisine verilen para üstünü incelediğinde sıra dışı bir durumla karşılaştı. Vatandaş, bir adet 5 TL ile bir adet 10 TL'nin bantla birbirine yapıştırıldığını ve bu şekilde 15 TL gibi sunulduğunu fark etti.

Durumu mağaza yetkililerine bildiren vatandaş, söz konusu paranın geçersiz olduğunu belirterek iade talep etti. Yaşanan olay kısa sürede çevredeki müşterilerin de dikkatini çekerken, benzer durumların başka kişiler tarafından da yaşanabileceği endişesi dile getirildi.

PARA ÜSTÜNÜ KONTROL ETMEK ÖNEMLİ

Uzmanlar, özellikle yoğun alışveriş yapılan noktalarda para üstü alırken banknotların mutlaka tek tek kontrol edilmesi gerektiğini vurgularken, bu tür uygulamaların dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    Azerbaycan haberinin yorumlarını nie kapattınız la !!!! Şaka gibisiniz baktınız millet Azerbaycan’a giydirecek çözümü haberin yorumlarını kapatmakla bulmuşsunuz ahahahahaa 34 1 Yanıtla
  • hüseyin karabay hüseyin karabay:
    15 değil 7,5 lira olur 7 0 Yanıtla
  • 12345678 12345678:
    boş haberlerin yorumlarını açın.azerbaycan İsrail görüşmesi kapalı isinemi gelmedi sin haberrrr 5 0 Yanıtla
  • irhanlar party organizasyon irhanlar party organizasyon:
    BANTLANDIGI NASILDA BELLİ 0 1 Yanıtla
