Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL\'miz herkese hayırlı olsun

Gaziantep'te yaşanan olay, para üstü kontrolünün önemini bir kez daha gündeme getirdi. Bir giyim mağazasından alışveriş yapan vatandaş, kendisine verilen para üstünü incelediğinde sıra dışı bir durumla karşılaştı. Vatandaş, bir adet 5 TL ile bir adet 10 TL'nin bantla birbirine yapıştırıldığını ve bu şekilde 15 TL gibi sunulduğunu fark etti.

Durumu mağaza yetkililerine bildiren vatandaş, söz konusu paranın geçersiz olduğunu belirterek iade talep etti. Yaşanan olay kısa sürede çevredeki müşterilerin de dikkatini çekerken, benzer durumların başka kişiler tarafından da yaşanabileceği endişesi dile getirildi.

PARA ÜSTÜNÜ KONTROL ETMEK ÖNEMLİ

Uzmanlar, özellikle yoğun alışveriş yapılan noktalarda para üstü alırken banknotların mutlaka tek tek kontrol edilmesi gerektiğini vurgularken, bu tür uygulamaların dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor.