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Maher Holding Sigorta Grubu, İç Anadolu bölge ofislerinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Maher Holding Sigorta Grubu, İç Anadolu bölge ofislerinin açılışını gerçekleştirdi

Maher Holding Sigorta Grubu, İç Anadolu bölge ofislerinin açılışını gerçekleştirdi

Maher Holding Sigorta Grubu, Türkiye genelindeki acenteleriyle bir araya gelerek yeni İç Anadolu bölge ofislerinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Maher Holding yöneticileri, sektör temsilcileri ve çok sayıda acente katıldı. Açılış öncesinde Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi.

31.01.2024 19:15
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Maher Holding Sigorta Grubu, yeni İç Anadolu bölge ofislerinin açılışını gerçekleştirdi ve açılış kapsamında acenteleriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 6 binden fazla acente ve iş ortağı ile müşterilerine hizmet veren Quick ve Corpus Sigorta İç Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün yeni ofis açılışı 30 Ocak'ta Ankara'da gerçekleşti.

Maher Holding Yönetim Kurulu ve iştirak şirketlerinin yöneticileri açılıştan hemen önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve saygı duruşunda bulunmak için Anıtkabir'i karanfillerle ziyaret etti.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin hazır bulunduğu açılışa Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı ile çok sayıda acente ve sektör temsilcisi de katılım gösterdi.

Açıklamada açılışta yaptığı konuşmaya yer verilen Corpus Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Tevfik Doğan, "Sigorta grubumuzun sektörde emin adımlarla büyüdüğünü ve ailemizin genişlediğini görmek çok gurur verici. Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük ve enerjimiz tam, yeniliklerimizin de devamını diliyorum. Yeni bölge ofisimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Maher Holding Sigorta Grubu, İç Anadolu bölge ofislerinin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika


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