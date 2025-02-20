Makine İhracatı Ocakta Düştü

Ekonomi

Türkiye'nin makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 2,1 milyar dolar oldu.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 5,7, değer bazında yüzde 2,4 düştü. Kilogram başına ihracat birim fiyatları yüzde 2,7 artarak 7,4 dolar seviyesine yükseldi.

Sektörün ihracatı ocakta serbest bölgeler dahil edildiğinde 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatı en çok artan grup yüzde 19 ile "gıda sanayisi makineleri" olurken, onu yüzde 16 ile "yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri", yüzde 15 ile "tekstil ve konfeksiyon makineleri" izledi. 13 alt dalda ise ihracat geriledi.

Geçen ay en çok dış satım Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve Rusya olarak sıralanırken, Almanya ve Rusya'daki düşüş dikkati çekti.

"Veriler Türkiye ve dünyada makine yatırımlarının daralacağına işaret ediyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, küresel mal ticaret hacminin henüz istenen seviyelerde olmadığını kaydederek, bu nedenle makine ihracatının da ortalamanın altında kaldığını bildirdi.

Makine siparişlerine dair PMI verilerinin, hem Türkiye'de hem de dünyada yatırımlardaki daralmanın süreceğinin işaretini verdiğini kaydeden Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni ABD yönetiminin giderek çeşitlenen ve dozu artan ticari ve politik müdahaleleri ile muhatap ülkelerce geliştirilmekte olan karşı tedbirler, planlanmış hatta sürmekte olan yatırımları dahi açmaza sürüklüyor, lokasyonlarından başlayarak bütün fizibiliteler gözden geçiriliyor. Bizde de yüksek faiz ortamı ve atıl kalan kapasiteler nedeniyle yatırımlar ertelenirken, makine ve teçhizat sanayisi üretimi gerilemeye devam ediyor. Mühendislik yoğun sektörlerin en az emek yoğun sektörler kadar kollanması ve desteklenmesi doğru bir yaklaşım olacaktır."

"Rekabetçiliğimizi koruyacak acil önlemlere ihtiyaç var"

MAİB Başkanı Karavelioğlu, TL'deki değerlenme, üretim maliyetlerindeki artış ve makine ithalatındaki yükselişe değinerek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 15 milyar doları aşan makine dış ticaret açığının kapatılması için hem ikili ve çoklu anlaşmalar ile ihracatımızın önündeki engellerin aşılmasını hem de üretici-ihracatçı işletmelerin rekabetçiliğini koruyabilmesini sağlayacak acil önlemlere ihtiyaç var. AB ve serbest ticaret anlaşmalarımızın (STA) bulunduğu ülkelerin dışındaki ülkelerden ithal edilen makinelere uygulanan ilave gümrük vergilerinin ağırlıkla korunması hatta sınırlı sayıda da olsa eklemeler ve nispi artışlar yapılması bu yönde olumlu bir adım. Bununla birlikte, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta da ilave gümrük vergisi uygulanması yönünde bir hükümle muafiyetin tümden kaldırılması talebimizin Ticaret Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda sıcak tutulduğunu biliyoruz."