 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya Balıkçıları Yeni Yerlerinde Müşterilerini Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya Balıkçıları Yeni Yerlerinde Müşterilerini Bekliyor

6 Şubat depremlerinde iş yerlerini kaybeden Malatya balıkçıları, Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen yeni yerlerinde müşterilerini bekliyor. Yıkılan eski adliye binası kapalı otoparkında hizmet vermeye başlayan balıkçı esnafı, Malatyalılara taze balık sunmaya devam ediyor.

Malatya Balıkçıları Yeni Yerlerinde Müşterilerini Bekliyor
25.12.2023 - 14:05,
Abone Ol

6 Şubat depremlerinde iş yerlerini kaybeden Malatya balıkçıları, Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen yeni yerlerinde müşterilerini bekliyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ciddi hasar gören Malatya'da esnafların ve vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerden sonra şehrin ticari kalbinin attığı şehir merkezindeki esnafların sorunları Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir çözüme kavuşturuluyor.

Yıkılan eski adliye binası kapalı otoparkında Malatyalılara hizmet vermeye başlayan balıkçı esnafı müşterilerini beklemeye koyuldu. Yeni yerin kendilerine tahsisi sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden balıkçı esnaflarından Hüseyin Acer, "6 Şubat depreminde iş yerimiz yıkıldı, Malatya'mız terk etmedim, yeninden müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyorum. Emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Balık sezonunda fiyatların uygun olduğunu da söyleyen Acer, Karadeniz somon kilosu 170 TL, hamsi 120 TL. Tüm Malatyalıları yeni yerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaflardan Murat Hasçelik ise, "Balıkçı esnafı olarak müşterileriniz bekliyoruz. Taze balıklarımız her zaman mevcuttur. Deprem sonrası yeniden tezgahlarımız açık yine bir arayayız emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Malatya, Acer, Balıkçılık, Malatya, Deprem, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya Balıkçıları Yeni Yerlerinde Müşterilerini Bekliyor - Son Dakika


15:04
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
14:41
Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20
Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13
Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05
Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46
Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35
Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü

Son Dakika
15:04 Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20 Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13 Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05 Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46 Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35 Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
13:33 Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
13:29 Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 15:15:31. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya Balıkçıları Yeni Yerlerinde Müşterilerini Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement