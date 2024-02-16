Malatya\'da 276 arsa avantajlı şartlarla satışa çıkarılıyor

Ekonomi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya'da 276 muhtelif arsayı, yatırım yapmak isteyenler için avantajlı şartlarla satışa çıkarıyor.

Malatya'nın Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde bulunan arsalar, yüzde 25 peşin ve 24 ay vade imkanı ile 26 Şubat Pazartesi günü saat 10.30'da düzenlenecek olan açık artıma ile satışa çıkarılacak. Peşin ödemelerde sağlanan yüzde 20 indirim avantajı ise yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

26 Şubat'ta Ankara'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Holiday Inn Hotel Çukurambar'da yapılacak açık artırma www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de canlı takip edilebilecek ve canlı olarak teklifler verilebilecek.

Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN hesabına, talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatları belirtilen hesaplara EFT veya havale yöntemi ile ödenecek. Yapılan açıklamada ayrıca ayrıntılı bilgilere de yine www.emlakmuzayede.com.tr ve Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün internet adreslerinden de ulaşılabileceği belirtildi.

Malatya'dan açık arttırmayı bekleyen vatandaşlar ise özellikle deprem sonrası bu şekilde arsaların satılmasından memnun olduklarını belirterek Pazartesi günü açık arttırmaya katılacaklarını söylediler. Özellikle Malatya'da deprem sonrası müstakil evlerin daha güvenli olduğu görüşünü savunan vatandaşlar, bu nedenle Emlak Müzayede tarafından açık arttırma ile satılacak olan arsaların avantajlı olduğunu söylediler. - MALATYA