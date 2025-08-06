Malatya'da Doğu Anadolu Ekonomik İş Birliği Forumu Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Doğu Anadolu Ekonomik İş Birliği Forumu Düzenlendi

Malatya\'da Doğu Anadolu Ekonomik İş Birliği Forumu Düzenlendi
06.08.2025 14:12  Güncelleme: 14:16
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Malatya'da gerçekleştirilen Doğu Anadolu Ekonomik İş Birliği Forumu'nda, çok sayıda ülkenin büyükelçileri ve ticari temsilcileri bir araya gelerek bölgedeki yatırım ve iş fırsatlarını değerlendirdi.

Malatya'da düzenlenen Doğu Anadolu Ekonomik İş Birliği Forumu kapsamında, çok sayıda ülkenin büyükelçileri ve ticari temsilcileri bir araya gelerek bölgedeki yatırım ve iş fırsatlarını değerlendirdi.

ULUSKON (Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu) öncülüğünde gerçekleştirilen forumda, Azerbaycan'dan Zambiya'ya kadar birçok ülkenin Ankara büyükelçileri, ticaret ataşeleri ve resmi temsilcileri Malatya'da ağırlandı.

Sabah saatlerinde düzenlenen açılış törenine; ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Malatya Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile kurum müdürleri STK temsilcileri ve iş dünyasından isimler katıldı.

Forumun açılışında konuşan ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Forumun amacı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yatırım potansiyelini yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak; bölgedeki iş insanları ile küresel aktörler arasında doğrudan temas kurulmasını sağlamak ve kamu ile özel sektör temsilcileri arasında diplomatik köprü kurmaktır" dedi.

ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat ise, "Bu forum yalnızca bir buluşma değil; Doğu'nun üretim gücünü, Malatya'nın sanayi ve ihracat vizyonunu dünyaya tanıtma hedefimizin bir parçasıdır. Yaklaşık 30 ülkenin temsilcilerini Malatya'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de forumun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik ve insani ilişkiler açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu platform, şehirlerimiz ve insanlarımız arasında dostluğu pekiştirecek bir buluşma noktasıdır" dedi.

Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci konuşmasında, Türkiye'nin üretim, ihracat ve sanayi alanındaki büyüme stratejisini anlatarak, "Malatya'yı gönül rahatlığıyla yatırımcılara tavsiye edebiliriz. Gerek ulaşım altyapısı gerekse insan kaynağı potansiyeliyle bölgenin parlayan yıldızıdır" şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise 6 Şubat depreminin ardından Malatya'da yeniden imar çalışmalarına hızla başlandığını belirterek, "Şehri sadece yeniden inşa etmiyoruz, geleceğin Malatya'sını kuruyoruz. Ticaret, sadece kazanç değil aynı zamanda dostlukların pekişmesi demektir" dedi. Yavuz ayrıca, Türkiye'nin dış politikada insani değerlere dayalı bir yaklaşımı benimsediğini ve bu doğrultuda adımlar attığını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından "Uluslararası Yatırım ve İş Fırsatları" başlıklı panel düzenlendi. Panelde Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Ticaret Temsilcisi, BAE Ankara Büyükelçisi H.E. Saeed Thani Hareb Juma Al Dhaheri, Kamboçya Ticaret Ataşesi Keo Buntheang, Gambiya Büyükelçisi H.E. Alkali Fanka Conteh, Guatemala Büyükelçisi H.E. Eduardo Enrique Hernandez Recinos ve İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Müşaviri Asghar Omidi söz aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu, İhracat, Ekonomi, malatya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Doğu Anadolu Ekonomik İş Birliği Forumu Düzenlendi - Son Dakika

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