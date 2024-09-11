Malatya'da İlk Muz Üretimi Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da İlk Muz Üretimi Başarıyla Gerçekleşti

Malatya'da fidancılık yapan Nurettin Çarpıcı, Anamur'dan getirdiği muz fideleriyle Malatya'da ilk kez muz üretimi yapmayı başardı. Ürün kalitesine bağlı olarak üretim alanını genişletebileceklerini belirten Çarpıcı, yüksek verim almaları halinde üretim alanını genişletmeyi planladıklarını söyledi.

11.09.2024 10:14
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Malatya'da fidancılık yapan Nurettin Çarpıcı, Anamur'dan getirdiği muz fideleriyle Malatya'da ilk kez muz üretimi yapmayı başardı.

Battalgazi ilçesi Kadıçayırı Mahallesi'nde yaşayan fidancı Nurettin Çarpıcı, hobi amaçlı 50 metrekarelik bir alanda Mersin Anamur'dan getirdiği muz fideleriyle muz üretimi yapmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar'ın da ziyaret ederek tebrik ettiği Nurettin Çarpıcı, mutlu olduklarını ifade etti.

"Malatya'da olmaz dediler, olur diyerek başladık"

Ürün kalitesine bağlı olarak üretim alanını genişletebileceklerini aktaran Çarpıcı, "Arkadaşlarla sohbet ederken muz konusu gündeme geldi. Malatya'da olur mu olmaz mı derken Anamur'daki yakınlarımızdan muz fidesi istedik. Gelen fideleri 50 metrekarelik bir alanda geçtiğimiz yıl değerlendirdik kış aylarında iç sıcaklığı da elektrikli kombi ile 20 derecede tutarak bu yıl Haziran ayı itibariyle ürün elde etmeyi başardık" dedi.

Çarpıcı, yüksek verim almaları halinde ürünün üretim alanını genişletmeyi planladıklarını sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Ekonomi, Güncel, Anamur, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da İlk Muz Üretimi Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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