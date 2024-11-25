Malatya'da Yerel ve Merkez Uyum Sorunu - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Yerel ve Merkez Uyum Sorunu

Malatya\'da Yerel ve Merkez Uyum Sorunu

DAİMFED Malatya Şube Başkanı, yerel ve merkezi yönetimlerin uyum eksikliğinin çalışmaları yavaşlattığını belirtti.

25.11.2024 16:49
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DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, "Yerel yönetimler ile merkezi kurumlar arasındaki uyum eksikliği çalışmaları yavaşlatıyor. Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için hızlı ve koordineli bir yaklaşım şart" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen ve yönetimi, Federasyon Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'da bir dizi önemli ziyaret gerçekleştirdi. DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen'in öncülüğünde yapılan temaslarda, deprem sonrası Malatya'nın durumu detaylı şekilde ele alındı.

Heyet, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, Kentsel Dönüşüm ve Milli Emlak Genel Müdürlükleri, TOKİ Başkan Yardımcılığı ve Emlak Daire Başkanlıkları gibi önemli mercilere ziyaretlerde bulundu. Görüşmelerde, Malatya'nın asayiş problemleri, trafik kazaları, yerinde dönüşüm projeleri, TOKİ konutlarındaki eksiklikler ve rezerv alanların değerlendirilmesi gibi kritik konular ele alındı.

Malatya'nın sorunları şifahen ve raporlarla sunuldu

Ziyaretlerde, Kadircan Esen tarafından Malatya'nın deprem sonrası yaşadığı sorunlar hem sözlü hem de yazılı raporlar halinde ilgili makamlara aktarıldı. DAİMFED yönetimi, teknik meselelerin yanı sıra kentin güvenlik ve genel işleyişine dair konularda da bilgilendirmeler yaptı.

"Yerel ve merkezi yönetimler arasında kopukluk var"

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Kadircan Esen, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ ziyaretlerinde dikkat çeken sorunları gündeme getirdi. Esen, "TOKİ alanlarında sosyal donatı eksiklikleri ciddi bir sorun. Bu çalışmaların yerel yönetimlerle yeterli düzeyde yapılmadığını gördük. Yeni gelişim alanlarının belirlenmesi gibi kritik kararları Ankara'daki bürokratların bilmesi mümkün değil. Bu nedenle, yerel yönetimlerin daha aktif çalışıp merkezi yönetimle uyum içinde olması gerekiyor. Şehrin toparlanma süreci, yerel yönetimlerin etkinliği ve merkezi koordinasyonla hız kazanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Federasyonun tam desteği

Esen, alt teknik ekiplerin koordinasyonunun hayati önem taşıdığını vurgularken, şehrin yeniden ayağa kalkması için yerel yönetimlerin ve bakanlıkların daha uyumlu çalışması gerektiğini belirtti. Federasyon yönetimi de bu sürece tam destek verdiklerini ifade etti.

DAİMFED Malatya heyeti, ziyaretlerde Malatya'nın deprem sonrası güvenlik ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere pek çok kritik konuda çözüm önerileri sundu. Ziyaretlerin Malatya'nın yeniden yapılanma sürecine katkı sağlaması bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, malatya, Ekonomi, Deprem, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Yerel ve Merkez Uyum Sorunu - Son Dakika

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