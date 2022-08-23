Malatya'dan 20 günde dünyaya dev ihracat! - Son Dakika
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Malatya'dan 20 günde dünyaya dev ihracat!

23.08.2022 15:55
Malatya'dan 20 günde dünyaya dev ihracat!

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının yapıldığı Malatya'da yeni sezon kuru kayısı ihracatına başlandı. Ağustos ayının ilk 20 gününde 2 bin 908 ton kuru kayısı ihraç edildi, 16 milyon 54 bin dolar gelir elde edildi. İşte detaylar...

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yapıldığı ve Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da, ihracat getirisi yüz güldürüyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nin ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alan ürünü olarak dikkati çeken Malatya kayısısında yeni ihracat sezonu başladı.

ABD, BİRLEŞİK KRALLIK, ALMANYA, FRANSA VE BREZİLYA'YA GÖNDERİLDİ

Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen sezon (1 Ağustos 2021-31 Temmuz 2022) 113 ülkeye 80 bin 720 ton kuru kayısı ihraç edilerek ülke ekonomisine 375 milyon dolar kazandıran Malatya kayısısında, yeni sezonun başladığı ağustos ayının ilk 20 gününde başta ABD olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Brezilya'ya 2 bin 908 ton kuru kayısı ihraç edilerek 16 milyon 54 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya'dan 20 günde dünyaya dev ihracat!

YARIM MİLYAR DOLARLIK HEDEFE DOĞRU

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yeni ihracat sezonunun tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde yaşanan yüksek enflasyon ve buna bağlı alım gücündeki düşüklükler nedeniyle genel olarak ihracatta bir gerilemenin yaşandığını anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Bu durumdan her ürün gibi kayısı da etkilendi. İklim değişikliği kaynaklı sorunlara bağlı olarak mahsulün geç olgunlaşmasıyla da ağustosun ilk 20 günündeki ihracat rakamlarımızda geçmiş yıllara göre bir gerileme söz konusu. Geçen yıl 1-20 Ağustos tarihlerinde 5 bin 686 ton kuru kayısı ihraç ederek karşılığında 20 milyon 469 bin dolar gelir elde etmişken bu yıl aynı dönemde 2 bin 908 ton kuru kayısı ihraç ederek 16 milyon 54 bin dolar gelir elde ettik. Rakamların ilerleyen süreçte normale döneceğini tahmin ediyoruz. 100 bin ton ihracat, 500 milyon dolar hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

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Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'dan 20 günde dünyaya dev ihracat! - Son Dakika

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