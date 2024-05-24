Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, deprem sonrası Malatya'yı ayağa kaldırmak için çalışacak - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, deprem sonrası Malatya'yı ayağa kaldırmak için çalışacak

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, deprem sonrası Malatya\'yı ayağa kaldırmak için çalışacak

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, deprem sonrası Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması için sivil toplum kuruluşlarının büyük görevler üstlendiğini belirterek, dernek olarak istişarelerle bu konuda gayret göstereceklerini söyledi. MAGİNDER Başkanı Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak ve yönetim kurulunu ziyaret ederek işbirliği için istişarelerde bulundu.

24.05.2024 13:55
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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, asrın felaketi sonrası Malatya'yı yeniden ayağa kaldırma adına sivil toplum kuruluşlarına da büyük görevler düştüğünü belirterek dernek olarak istişare ile bu konuda gayret göstereceklerini söyledi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyarette ilk olarak söz alan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat depreminden sonra Malatya'yı hep birlikte ayağa kaldırmak için istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Bizler sivil toplum temsilcileri olarak Malatya'mızın yeniden ayağa kalması için var gücümüzle çalışacağız. Bugünde Anadolu Aslanları İş Adamlar Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak ve yönetimi ziyaret ederek bu konuda istişarelerde bulunacağız. Depremin ilk gününden itibaren sahada Malatya için çalıştıklarına şahidiz. Bizlerde MANGİDER ailesi olarak kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız ve iş insanlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Anadolu Aslanları İş Adamlar Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak ise 6 Şubat 2023'de yaşanan asrın felaketinde Malatya'nın ciddi yıkımlar yaşadığını hatırlattı. Sivil toplum kuruluşlarının bu nokta da birlikte hareket ettiklerinde ne kadar güçlü olduklarının bilindiğini belirten Şarlak, "Malatya'mızın başarılı iş insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu MAGİNDER'de bu güçlü STK'lardan biridir. Malatya için bundan sonra da birlikte hareket ederek sorunların çözümü adına istişarelerde bulunacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, deprem sonrası Malatya'yı ayağa kaldırmak için çalışacak - Son Dakika

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