Türkiye'nin NATO'daki artan rolü vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin NATO'daki artan rolü vurgulandı

Türkiye\'nin NATO\'daki artan rolü vurgulandı
08.07.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' tezinin son NATO Zirvesi'yle doğrulandığını, Türkiye'nin stratejik konumu ve etkin diplomasisiyle küresel istikrarın vazgeçilmez aktörü haline geldiğini belirtti.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır uluslararası platformlarda dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" tezinin, son NATO Zirvesi ile birlikte bir kez daha doğrulandığını belirtti.

Başkan Ahmet Özköse, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası güvenlikten enerjiye, terörle mücadeleden bölgesel krizlere kadar birçok konuda Türkiye'nin artık görüşü alınan ve katkısı aranan stratejik bir ülke konumunda bulunduğunu ifade etti.

NATO Zirvesi'nin, Avrupa'nın güvenliği ve bölgesel istikrarın Türkiye'nin etkin rolü olmadan düşünülemeyeceğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Özköse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşlar karşısında izlediği dengeli, ilkeli ve diyalog odaklı dış politikanın uluslararası alanda karşılık bulduğunu belirtti.

Türkiye'nin krizleri derinleştiren değil, çözüm üreten, barışı ve diplomasiyi önceleyen bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Özköse, "Bugün gelinen noktada Türkiye; güçlü ordusu, gelişen savunma sanayii, etkin diplomasisi ve stratejik konumuyla bölgesel ve küresel istikrarın vazgeçilmez aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu gerçek, daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni çağrısının ne kadar haklı olduğunu da göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Güçlü diplomasinin güçlü ekonomi, güvenli yatırım ortamı ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli teminatı olduğuna dikkat çeken Özköse, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğinin ekonomiye ve ülkeye duyulan güvene önemli katkılar sağladığını belirtti. Özköse, Malatya İş İnsanları Platformu olarak ülkenin milli menfaatlerini önceleyen, barışı, istikrarı ve diplomasiyi esas alan her türlü girişimi desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Malatya, Enerji, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin NATO'daki artan rolü vurgulandı - Son Dakika

12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
Mersin’de TIR’lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Mersin'de TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı
“Yok artık“ dedirten görüntü Tuvalet kullanmak 500 TL "Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
Aydın’da orman yangını 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var

15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
15:12
Trump’a bak sen Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
15:09
Trump doğrudan Erdoğan’ın yanına gitti İşte 4’lü mini zirvede konuşulanlar
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar
14:51
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 16:05:58. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin NATO'daki artan rolü vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.