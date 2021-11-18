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Malatya TSO Heyeti'nden Diyarbakır ziyareti - Son Dakika

Malatya TSO Heyeti'nden Diyarbakır ziyareti

18.11.2021 13:11
Malatya TSO Heyeti'nden Diyarbakır ziyareti

Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açılışı için Diyarbakır'a giden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı açılışı için Diyarbakır'a giden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Başkan Sadıkoğlu ile birlikte Meclis Başkan Vekili Hakan Er, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Dinç, Zekeriya Çelebi, Meclis Üyeleri Mehmet Özer, Osman Yıldırım, Oğuz Alkan ve Mikail İkiz ilk olarak Diyarbakır Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Başkan Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Celalettin Birtane ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

"Diyarbakır TSO vizyonuyla bölgesine büyük fayda sağlıyor"

Programda konuşan Başkan Sadıkoğlu, "Diyarbakır'ın önemini biliyoruz. Bölgede, birçok medeniyetin ve geçmişten bugüne gelen farklı kültürlerin oluşturduğu yüksek insani değerlerin yansımasını görüyoruz. Buraya her gelişimizde samimi ve içten bir şekilde karşılanıyoruz. Bu ilde kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, değerli başkanımız Mehmet Kaya Başta olmak üzere Sayın Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin odamıza gösterdiği hoşgörü, kardeşlik ve içten duygular bizleri bu şehre bir kez daha aşık etti. Bunda en önemli etkenlerden biri, Diyarbakır için bir şans olarak gördüğümüz Mehmet Kaya Başkanımızdır. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ortaya koyduğu vizyonla bölgesine önemli fayda sağlıyor. Özellikle son dönemde Diyarbakır'da gastronomi kültürünün ön plana çıkması Diyarbakır TSO'nun aktif çalışmaları ile alakalı. Diyarbakır'da Ticaret ve Sanayi Odası, Borsa, Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında güçlü bağ var, bir ilin gelişmesinde birliktelik ruhu başarı ve bereket getiriyor, bu anlamda da Diyarbakır'ı tebrik ediyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman Diyarbakır'ımızın yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu birlikteliğimizi kurumlarımız arasında bir Kardeş Oda Protokolü ile taçlandırmak istiyoruz" dedi.

"Başkan Sadıkoğlu'nu ilimizin ve bölgemizin temsilcisi olarak görüyoruz"

Yaptığı konuşmada Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu Diyarbakır'ın ve bölgenin temsilcisi olarak görüldüğüne vurgu yapan Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, "Oğuzhan Başkan için her zaman ilimizin ve bölgemizin temsilcisi olduğunu söylüyorum. Başkanımızla sürekli iletişim kurup birbirimizin fikirlerinden faydalanıyoruz. Gerçekten bölgemizi iyi temsil ediyor. Malatya sadece düzenlediğimiz bu gastronomi fuarı anlamında değil gerek üyelerimizin gerek bizim, örgütsel ve bireysel en ufak sıkıntımızda ve tüm etkinliklerimizde yanımızda gördüğümüz bir odamız. Bu anlamda Malatya ve Diyarbakır odalarımızı birbirinden ayırmıyorum. Oğuzhan Başkanımız çok genç olmasına rağmen bu birlikteliği sağladı. Oğuzhan başkanımız bazen kamu yöneticileriyle yol alırken sorunlar yaşıyor, bunlar bireysel kendi sorunu değil, örgütünün ve tabanının problemlerini dile getirirken veya doğru hizmet üretmeye çalışırken bunlarla karşılaşıyor. Bizler odanızın çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Ben başkanımıza ve heyetine teşekkür ediyorum, böyle günlerde hep yanımızdasınız, büyük destek veriyorsunuz" şeklinde konuştu.

Diyarbakır TSO'yu üçüncü kez ziyaret ettiğini belirten Malatya TSO Meclis Başkan Vekili Yüksel Hakan Er ise, "Her gelişimizde büyük bir ilgi, samimiyet görüyoruz. Mehmet başkanım içinde olduğum medikal sektöründe fikirlerinden sürekli yararlandığımız bir duayen. Burada bizlere göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Malatya TSO Heyeti'nden Diyarbakır ziyareti
Malatya TSO Heyeti'nden Diyarbakır ziyareti
Malatya TSO Heyeti'nden Diyarbakır ziyareti
Malatya TSO Heyeti'nden Diyarbakır ziyareti

Mezopotamya, Mehmet Kaya, Diyarbakır, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya TSO Heyeti'nden Diyarbakır ziyareti - Son Dakika Ekonomi


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