Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

20.08.2025 16:31
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte belge kullanımına karşı 1 Ekim'den itibaren sert tedbirler uygulayacak. "Bilmeden kullanma" savunması kabul edilmeyecek, belgeyi kullananlar vergi kaçakçılığı kapsamında cezalandırılacak ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak. Riskli mükelleflerden teminat istenecek, gösteremeyenlere haciz uygulanabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, her yıl milyarlarca liralık kamu zararına neden olan sahte belge kullanımı ve düzenlenmesine karşı önlemleri sertleştiriyor. Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, 1 Ekim itibarıyla sahtecilik fiillerine karşı yeni uygulamaları devreye alacak.

CEZA ÜÇ KATINA ÇIKIYOR

Yeni düzenlemeyle, mükelleflerin "sahte belgeyi bilmeden kullandığı" yönündeki savunmalar dikkate alınmayacak. Belgeyi "bilerek" kullandığı kabul edilecek ve bu fiil vergi kaçakçılığı kapsamında değerlendirilecek. Böylece sahte belge kullananlara üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak.

TEMİNAT VE HACİZ TEDBİRLERİ

Sahte belge kullanan mükelleflerden kamu alacağını güvence altına almak için teminat istenecek. Riskli görülenler için bu tedbir zorunlu olacak. Teminat gösteremeyen mükellefler hakkında ise ihtiyati haciz uygulaması gündeme gelecek.

KURGAN SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

VDK'nin Risk Analiz Merkezi tarafından kullanılan Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi, mal ve hizmet alım-satımlarını yapay zeka ile analiz ederek riskli işlemleri tespit edecek. Denetim ekipleri, şüpheli görülen mükelleflerden belgelerini ve depolarındaki malları göstermelerini talep edecek.

SAHTE BELGE DÜZENLEYENLER DE YAKIN TAKİPTE

Sahte belge düzenleyenlere yönelik aylar süren inceleme ve raporlama süreçleri artık yapay zeka ile hızlandırılacak. Böylece hem belge düzenleyenler hem de zincir halinde belge kullananlar daha hızlı şekilde ortaya çıkarılacak. Ayrıca organize şekilde bu suçu işleyenler, "para aklama" boyutuyla da incelenecek.

BAKAN ŞİMŞEK: TEDBİRLER 1 EKİM'DE YÜRÜRLÜKTE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırırken risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimizin sürece uyum sağlayabilmesi adına bu tedbirleri 1 Ekim itibarıyla uygulayacağız. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek fiillerde sistem devrede olacak."

Mehmet Şimşek

