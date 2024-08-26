Manavgat OSB'nin imar planları onay aşamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manavgat OSB'nin imar planları onay aşamasında

Manavgat OSB\'nin imar planları onay aşamasında

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, toplantıda OSB'nin imar planlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İmar Komisyonunda geçtiğini ve onay aşamasında olduğunu belirtti. Güngör, Manavgat OSB'nin faaliyete geçmesiyle kentin ekonomik yapısının çeşitleneceğini ve ekonomik dinamizmin artacağını vurguladı.

26.08.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantı OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında gerçekleştirdi.

Güngör, toplantıda yaptığı konuşmada, OSB'nin imar planlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İmar Komisyonunda geçtiğini ve onay aşamasında olduğunu söyledi.

OSB'nin kurulum ve fiili olarak faaliyete geçme süreçlerinin zaman aldığına belirten Güngör, tüm aşamaları adım adım geçtiklerini belirterek sona doğru yaklaştıklarını kaydetti.

Manavgat OSB'ye 110 dönüm alan kazandırdıklarını ifade eden Güngör, "Bakanlıktan gelen yetkililer sahada yaptıkları incelemelerde talebimizin mevzuata uygun olduğunu, haklı olduğumuzu gördüler." dedi.

Güngör, Manavgat OSB'deki işletmelerin aktif hale gelmesiyle kentin ekonomik yapısının daha çeşitli hale geleceğini vurgulayarak, bu gelişmelerin kentin ekonomik dinamizmini önemli ölçüde artıracağını belirtti.???????

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgesi, Manavgat, Ekonomi, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manavgat OSB'nin imar planları onay aşamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:24 Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı Annesi ile yolda yürüyen adamı sırtından bıçaklayıp kaçtı
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
10:07 İzlanda’da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:54 Teoman’dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 19:25:18. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat OSB'nin imar planları onay aşamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement