Manavgat'ta sağanakta 400 dönüm araziyi su bastı, zarar 10 milyon TL'yi geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manavgat'ta sağanakta 400 dönüm araziyi su bastı, zarar 10 milyon TL'yi geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Manavgat\'ta sağanakta 400 dönüm araziyi su bastı, zarar 10 milyon TL\'yi geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Manavgat\'ta sağanakta 400 dönüm araziyi su bastı, zarar 10 milyon TL\'yi geçti
Haber Videosu

Manavgat'ta etkili olan sağanakta 300 dönümü pamuk olmak üzere toplam 400 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Arazilerdeki zararın 10 milyon liranın üzerinde olduğu, 120 ton pamuğun tarlada kaldığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle 300 dönümü pamuk olmak üzere toplam 400 dönüm arazi sular altında kaldı. Arazilerdeki zararın 10 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

Manavgat'ta önceki gün etkili olan sağanak yağışlar, Denizkent, Denizyaka, Bereket ve Perakende mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Sağanak yağmurdan zarar gören bölgelerde inceleme yapan Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, traktörler ile arazileri gezerek incelemelerde bulundu. Bölgeye gelen ve zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Manavgat'ta son 2 günde metrekareye 60 kilogramın üzerinde yağış düştü. Denizkent, Denizyaka, Bereket ve Perakende köylerimizde yoğun yağıştan dolayı tarladaki pamuklar toplanamadı. Pamuk tarlaları sular altında. Hasat için makinenin bu tarlalara girmesi mümkün değil" dedi.

120 ton pamuk arazide kaldı

Tarlası sular altında kalan üreticilerden Perakende Muhtarı Emin Güzel, "Tarlamızdaki pamuklarımız kısa süre önce yağan yağmurdan dolayı toplanamamıştı. Tam kurudu ve makine tarlaya girdiği anda bu afet yaşandı. Gördüğünüz gibi pamuklarımız sular altında. Bu bölgede 300 dönüm arazide yaklaşık 120 ton pamuk arazide kaldı. Maddi değeri 6 milyon lira dolayında" ifadelerini kullandı.

Pamuk tarlasının yanında 50 dönümlük alanda ekili bulunan kabakların da sular altında kaldığını belirten Güzel, "Kabak her gün toplanan bir ürün. Günlük ortalama 6 top dolayında ürün hasat ediyoruz. Kilogramı 35 liradan satılıyor. En az 20 Kasım'a kadar hasadımız devam edecekti. Toplam zararımız 3,5 milyon liranın üzerinde" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
ManavgatEkonomiAntalyaGüncelTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı Çareyi böyle buldular Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı! Çareyi böyle buldular
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Biricik Suden: Mazhar, ’Bunu yaparsan seni boşarım’ dedi Biricik Suden: Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İstanbul Maratonu’nun şampiyonları belli oldu Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı
İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
10:38
Fransa sokaklarında Macron’a dikkat çeken protesto
Fransa sokaklarında Macron'a dikkat çeken protesto
10:34
İstanbul’da ucuz et izdihamı Market arabaları kilitlendi
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:01:44. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta sağanakta 400 dönüm araziyi su bastı, zarar 10 milyon TL'yi geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android