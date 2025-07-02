Manavgat'taki Taşınmaz İhalesinde Polen Turizm Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Manavgat'taki Taşınmaz İhalesinde Polen Turizm Kazandı

02.07.2025 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Manavgat'taki özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif 2.895 milyon lira ile Polen Turizm'den geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki taşınmazların özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 2 milyar 895 milyon lirayla Polen Turizm Yatırımları AŞ verdi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde yer alan 21 bin 824,47 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapıların bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin ihale, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.

İhaleye, Özuysal Gıda Hayvancılık Tarım Taşımacılık İnşaat Oto Kiralama ve Turizm Ticaret AŞ, Süral Ltd.-Optimal AŞ Çolaklı Ortak Girişim Grubu, Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret AŞ, Aydın Ünlüer Turizm Gıda Ticaret ve Sanayi AŞ, Polen Turizm Yatırımları AŞ, Avy Gayrimenkul Yatırımları AŞ, Fatih Mıhcı, Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası, Dağ Global İnşaat Enerji AŞ-Kılıç Grup Savunma San. ve Tic. AŞ-Gen Grup Hazır Beton İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu olmak üzere 9 istekli katıldı.

Elemesiz turda en yüksek teklif 2 milyar 300 milyon lira olurken, ihalenin elemeli turları sonrası açık artırmaya geçildi.

Açık artırmada, "başlangıç fiyatı" 2 milyar 835 milyon lira olurken, artırma aralığı da 30 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmada en yüksek teklif 2 milyar 895 milyon lirayla Polen Turizm Yatırımları AŞ'den geldi.

Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Ekonomi, Turizm, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manavgat'taki Taşınmaz İhalesinde Polen Turizm Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
Elazığ’da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı Elazığ'da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp intihar etti Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp intihar etti
Nicolo Zaniolo için karar çıktı Nicolo Zaniolo için karar çıktı
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Kuzey Irak’ta kritik temaslar MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kuzey Irak'ta kritik temaslar
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
Tayland’da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı Tayland'da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı

16:39
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
15:26
Gemlik’te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür’den korkutan açıklama
Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
15:21
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor
İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
23:41
CHP’nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
23:41
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
23:34
Bomba iddia PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
22:48
Staj için gittiği yerde şok yaşadı Şirketin isteği çileden çıkarır
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
22:38
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko’ya veda etti
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'ya veda etti
22:28
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
22:21
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
22:06
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
22:06
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 16:57:43. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat'taki Taşınmaz İhalesinde Polen Turizm Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.