Manisa'da 18 yıl önce dikilen asmadan 70 salkım üzüm alındı

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinin bahçesine 18 yıl önce diktiği uslu cinsi asmadan bu yıl 70 salkım üzüm alan Bekir Yılmaz, her yıl olduğu gibi üzümleri komşularına ve misafirlerini ikram ettiğini söyledi.

Sarıgöl'ün Konak Mahallesi Haluk Selçuk Caddesi'ndeki bahçeli evinde yaşayan Bekir Yılmaz, evinin bahçesine 18 yıl önce diktiği Uslu cinsi çekirdekli pembe üzüm fidanı bugün hem bahçesindeki çardağa gölgelik yapıyor hem de bolca ürün veriyor. Tek bir asmadan 70 salkım üzüm olduğunu kaydeden 62 yaşındaki Bekir Yılmaz, "18 yıl önce bir tanıdıktan temin ettiğim uslu çekirdekli pembe üzümü yetiştirdim. Evimin önündeki çardağı kapladı.

Hem gölgesi oluyor hem de ürünü oluyor. Her yıl haziran ayının 5'i ila 12 arasında üzümü erkenden oluyordu. Bu yıl nedense 20 Mayıs'ta alca çıkardı ve şimdi ise olgunlaştı." dedi.

Caddeden gelip geçenlerin de ilgisi çeken uslu türü üzümü ilk tadanların komşuları olduğunu ifade eden Bekir Yılmaz, "Uslu üzümü ilk önce komşularıma bir kaç salkım vererek tattırmaktayım. Evine gelen misafirlerimize ikram ediyorum. Oldukça tatlı bir üzüm türü." dedi.

Yılmaz ayrıca oldukça erken gelişen bir üzüm türü olan uslu üzümün bağ çubuklarından budama zamanı isteyenlere verdiğini de sözlerine ekledi. - MANİSA