Manisa'da Cider Yolu Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Cider Yolu Sorunu Çözülüyor

Manisa\'da Cider Yolu Sorunu Çözülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 18 yıldır çözüme kavuşturulamayan Cider yolu sorununu çözmek için çalışmalara başladı. Şehir trafiğini rahatlatmayı hedefleyen yol için kamulaştırma işlemleri tamamlanıyor ve altyapı çalışmaları da yapıldı.

04.10.2024 18:13  Güncelleme: 18:17
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Manisa'da 18 yıldır çözülmeyi bekleyen Cider yolu sorunu Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla çözülüyor. Kent merkezinde Mimar Sinan Bulvarı'na alternatif olacak olan Cider yolunda çalışmalar devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin şehir trafiğinde alternatif bir yol olması amacıyla hayata geçireceği Cider yolu için çalışmalar sürüyor. Şehir trafiğini rahatlatacak olan yol için bugüne kadar 74 adet kamulaştırma gerçekleştirildi. Yol çalışmaları öncesinde de MASKİ Genel Müdürlüğünce altyapı çalışmaları tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, şehir merkezinden Güzelyurt ve Muradiye Mahalleleri güzergahına gitmek isteyen Manisalılar için alternatif olacak yolda incelemeler yaptı. Başkan Ferdi Zeyrek'e Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara eşlik etti. Başkan Zeyrek, Cider yolunun şehir merkezini Güzelyurt ve Muradiye mahallelerine direkt olarak bağlamasının önemli olduğunu vurguladı. Projenin detaylarını da paylaşan Başkan Zeyrek, "30 metre genişliğinde, içerisinde bisiklet yollarının olduğu, ara refüjlerin olduğu bir yol. 2 geliş 2 gidişli bir yol tasarımı yaptık" ifadelerini kullandı.

Kamulaştırma çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Zeyrek, "Burada 74 tane binanın kamulaştırılması yapıldı. Şu anda 2 tane bina kaldı. Mahkeme kararını bekliyoruz. Bu sürede de boş durmuyoruz. Yolun altyapısı MASKİ Genel Müdürlüğü'müz tarafından tamamlandı. Kamulaştırma aşaması bittikten sonra 2 kilometre uzunluğundaki yolumuzu bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. Bu yol çarşıdan gelip Güzelyurt'a bağlanacak. Oradan da küçük sanayi ve organize sanayiye hizmet edebilecek bir yol. Şehir trafiğinde alternatif bir yol oluşturmak istedik. Bu yolla birlikte şehir trafiğini rahatlatmayı ve ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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