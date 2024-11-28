Manisa\'da Letonya Heyeti ile Ekonomik Toplantı

Ekonomi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), oda üyelerinin dış pazarlarda daha güvenli ve doğru bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından birçok yabancı heyetleri Manisa'da ağırlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı heyetini de ağırladı.

Uluslararası dev firmaların Manisa'ya yatırım yapması yabancı heyetlerin gözünü Manisa'ya çevirdi. Manisa TSO'da Letonya heyeti ile 'Ekonomik ve ticari ilişkiler istişare toplantısı' düzenlendi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı Yatırım Tanıtım Bölümü Başkanı Alise Barvika ve Letonya Cumhuriyeti İzmir, Aydın ve Manisa Fahri Konsolosu Olgu Hikmet Korkmaz'ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Letonya'da ve Baltık Bölgesinde mevcut çeşitli yatırım ve iş birliği fırsatları Manisa iş dünyasının seçkin temsilcilerine anlatıldı.

Türkiye-Letonya ticari ilişkilerinin ve yapılabilecek ortak projelerin ele alındığı toplantıya Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı Tuatay, Muhasip Üye Mehmet Baki Kılıç, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıfat Sarı, Hüseyin Bezci, TOBB Manisa İli Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın, Genel Sekreter Filiz Kavaklı, Proje ve İş Geliştirme Koordinatörü Mehmet Can Çakar ve Manisa iş dünyasının seçkin temsilcileri katıldı.

"İki ülke arasında ticaret hacmini arttırmak mümkün"

Manisa'nın ekonomisini ve kültürel özelliklerini anlatan tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Baltık bölgesi ve Türkiye'deki işletmeler arasındaki ticaretin gelişmesi, yatırım ve diğer iş birliklerinin arttırılmasını hedefleyen bilgilendirme toplantısının siz değerli üyelerimize ve yatırımcılarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye- Letonya arasındaki tarihsel derin ilişkiler ekonomik ve siyasi boyutları ile birlikte her geçen gün artarak devam etmektedir. Türkiye, Letonya'nın bağımsızlığını 1925 yılında tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Baltıklardaki ilk Türk büyükelçiliği 1919 yılında Riga'da açılmıştır. Sovyetler Birliği Tarafından İlhak Edilen Letonya'nın bu durumunu tanımayan ülkelerden biridir Türkiye. 1991 Yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeniden bağımsızlığını ilan eden Letonya'yı tanıyan ülkelerin başında yine Türkiye gelmiştir. Nitekim 12 Temmuz 1994 yılında iki ülke arasında dostluk ve iş birliği anlaşması imzalanmıştır." dedi.

"İki ülke arasında ticaret hacmini arttırmak mümkün"

Bugün iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 verileriyle 670 milyon dolar civarında olduğunu kaydeden Yılmaz, "İhracatımız 433 milyon dolar, ithalatımız ise 241 milyon dolar seviyesindedir. Ülke olarak daha çok kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar, aksam ve parçaları; demir ve çelikten eşya, motorlu kara taşıtları, aksam, parça ve aksesuarları, meyveler ve sert kabuklu meyveler ihraç etmekteyiz. Litvanya'dan ise demir çelik ürünleri; mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri, ağaç, ahşap eşya ve odun kömürü, hububat ve canlı hayvan ithal etmekteyiz. İki ülke arasında ticaret hacmini arttırmak mümkün. Manisa olarak sahip olduğumuz avantajlar buna yardımcı olabilir. Avrupa'da dördüncü büyük ekonomiye sahip Türkiye'ye en büyük katkıyı sunan illerin başında, Manisa'mız gelmekte. Manisa bu katkıyı sanayisi, ticareti ve tarımı ile birçok ilimizden daha iyi yapmakta. Öncelikli olarak uluslararası birçok kuruluş tarafından yatırım yapılabilir sıralamasında birinci olan organize sanayi bölgesine sahiptir. Manisa son iki yılda 5 milyar dolar üzerinde ihracatı ile ihracat sıralamasında 7. sıradadır. Ayrıca, İSO'nun her yıl açıkladığı en büyük 500 firması sıralamasında 2023 yılında Manisa'dan 33 firma bulunmaktadır. İkinci 500 sıralamasında ise 18 firmamız bulunmakta." diyerek Manisa'nın sanayi potansiyeli ve ihracat rakamlarından bahsetti.

"Manisa bir köprü konumunda"

Manisa'nın sanayinin yanında Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden biri olduğunu da hatırlatan Yılmaz şunları söyledi: "Ülkemiz tarım verilerine baktığımızda; çekirdeksiz kuru üzüm ve sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminde Türkiye'de 1. sıradayız. Zeytin ağacı sayısında, sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde 1. sıradayız. Etlik tavuk ve hindi varlığında 1., yumurta tavuğunda ise 3. sıradayız. Tütün ve kekik üretiminde 2., tatlı patates üretiminde 1., salçalık domates üretiminde 3. sıradayız. Bunları çoğaltmak mümkün. Bu sayılarla toplam tarım ürünleri ihracatımız 1 milyar dolara yaklaşmaktadır. Kısaca Manisa, yetişmiş insan gücü, gelişmiş altyapısı, uyumlu ve hızlı çalışan kurumları ile ulusal ve uluslararası birçok büyük işletmeye ev sahipliği yapmaktadır. Kara, hava ve denizyolu taşımacılığındaki avantajları ve coğrafi konumu ile batı ve doğu, kuzey ve güney arasında köprü konumundadır. İşte bu nedenlerden dolayı Manisa olarak, Manisa Ticaret ve Sanayi odası olarak yapılacak her türlü ticari faaliyetin destekçisi olma arzusu içindeyiz. Bu vesileyle toplantımızın verimli geçmesini diliyorum. Ziyaretleri ve sunumları için Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı Yetkililerine, Letonya Cumhuriyeti İzmir, Aydın ve Manisa fahri konsolosu sayın olgu hikmet korkmaz beyefendiye ve son olarak siz kıymetli üyelerimize katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum."

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Letonya heyeti Manisa OSB'de bir dizi firma ziyaretlerinde bulundu. - MANİSA