Manisa\'da Üzüm Kesim ve İhracat Tarihleri Belirlendi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzüm'ün kesim tarihinin 3 Ağustos, Mevlana (Razaki) sofralık üzümünün kesim tarihinin ise 14 Ağustos olarak tespit edildiğini belirtirken, sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümün ihracat yolculuğunun 4 Ağustos'ta, Mevlana (Razaki) sofralık üzümünün ise 15 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Olgunlaşma kriterlerini tespit amacıyla Manisa'nın Salihli-Alaşehir- Sarıgöl ilçelerindeki bağlar komisyon tarafından gezilmiş, bölgeyi temsil eden toplam 16 adet bağdan numune alınmış, alınan numuneler Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, 28.07.2025 tarihinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir İl Zirai Karantina Müdürlüğü ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirilerek Sultani Çekirdeksiz çeşidi sofralık üzüm ile Mevlana (Razakı tipi) çeşidi sofralık üzüm için hasat ve ihraç tarihleri belirlenmiştir. Üzüm, Türkiye tarımında büyük önem taşıyan bir üründür. Manisa'da 871 bin dekarlık alanda bağcılık yapılmaktadır. Özellikle çekirdeksiz çeşitler, kurutmalık ve sofralık olarak dünya genelinde büyük talep görmektedir ve ilimiz bu talebin büyük bir bölümünü karşılar pozisyondadır. Sofralık üzümlerde kaliteyi belirleyen faktörler ise salkımın orta büyüklükte ve homojen olması, karakteristik renk, bir örnek tane ile istenen tat ve dokuya sahip olmasıdır. Manisa'da yetişen sofralık üzümler gerek iklim, toprak ve su koşullarının elverişliliği gerekse yerel üreticinin uzun yıllar öncesine dayanan yetiştiricilik kültürü ve tecrübesi sayesinde ilimiz her yıl hem iç pazarda hem de uluslararası arenada verim ve kalite bakımından avantaj elde etmektedir. Bu özellikler üzüm yetiştiriciliğinde doğrudan çiftçilerin gelir kaynağını etkilemektedir. İlimizden Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzüm ihracatı yoluyla yılda yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde edilmektedir. Üzüm sezonunun ülkemize, milletimize, çiftçilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - MANİSA