Manisa'da Üzüme Feromon Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Üzüme Feromon Desteği

Manisa\'da Üzüme Feromon Desteği

Manisa İl Tarım Müdürlüğü, üzüm üreticilerine feromon tuzakları dağıtarak çevre dostu üretimi teşvik ediyor.

26.04.2025 12:00
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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hem çevre hem de insan sağlığını gözeten modern mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi için üzüm üreticilerine feromon dağıtım töreni düzenlendi.

Manisa'da dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünün yetiştirildiği başta Sarıgöl ilçesi olmak üzere Gölmarmara, Salihli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesindeki çiftçilere hem çevre hem de insan sağlığını gözeten modern mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi için üzüm üreticilerine feromon tuzağı dağıtıldı. "Feromonla Kazanılan Biyoteknik Zafer Projesi" kapsamında toplam 5 bin 333 dekar alanda biyoteknik mücadele uygulaması gerçekleştirilerek 160 bin adet feromon tuzağı yüzde 50 hibe desteğiyle üreticilere teslim edileceği ifade edildi.

Sarıgöl İlçesinde düzenlenen feromon tuzak dağıtımı programına katılan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Bu proje ile kimyasal ilaç kullanımına olan ihtiyaç azaltılarak çevre dostu üretim teşvik edilecektir. Salkım güvesi ile mücadelede sezon boyunca uygulanan kimyasal ilaçlamanın en az yarı yarıya azaltılması hedeflenmektedir. Gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilecek ve pestisit maliyetleri düşürülecektir. 2024 yılında Manisa il genelinde toplam 52 bin 912 dekar bağ alanında biyoteknik mücadele desteği sağlanmıştır. Manisa, biyoteknik mücadele alanında Türkiye genelinde hem kişi sayısı hem de uygulama alanı açısından birinci sırada yer almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız biyoteknik mücadele uygulayan üreticilerimize 2025 yılında dekara 607,5 TL destekleme ödemesi gerçekleştirmektedir" dedi.

Sarıgöl ilçesinde düzenlenen törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, konu sorumlusu teknik personeller ile üreticiler katıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Üzüme Feromon Desteği - Son Dakika

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