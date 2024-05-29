Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı

Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası\'nda Kurban Bayramı Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı

Türkiye'nin dört bir tarafından Manisa'ya gelecek olan kurbanlık satıcıları için Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası içerisinde yer alan padoklar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından özenle ilaçlanarak dezenfeksiyonu sağlandı. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde kurbanlık alışverişini yapabilecekleri Manisa Canlı Hayvan borsası Türkiye'nin dört bir köşesinden Manisa'ya gelecek olan büyük ve küçükbaş kurbanlıkları ve satıcılarını beklemeye başladı.

29.05.2024 10:51  Güncelleme: 10:53
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Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin dört bir tarafından Manisa'ya gelecek olan kurbanlık satıcıları için Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası içerisinde yer alan padoklar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından özenle ilaçlanarak dezenfeksiyonu sağlandı.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde kurbanlık alışverişini yapabilecekleri Manisa Canlı Hayvan borsası Türkiye'nin dört bir köşesinden Manisa'ya gelecek olan büyük ve küçükbaş kurbanlıkları ve satıcılarını beklemeye başladı. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Kurban Bayramı öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin özenli çalışmalarıyla kurbanlıkların satışa sunulacağı padokların ilaçlanıp dezenfeksiyonun sağlandığını dile getirerek, Manisa Ticaret Borsası' tarafından, modern ve hijyenik şartlara sahip bir pazar alanı oluşturularak gerek personel, gerekse tesisi olarak vatandaşların huzur ve güven içerisinde kurbanlıklarını alıp kesinini de yapılabileceği ortamın sağlandığını vurguladı.

İl dışından gelen besicilerin zorluk yaşamaması için kurban satış alanlarında temel ihtiyaçların karşılanacağı kurbanlık satış yerlerinde zabıta noktası, mescit, lokanta, tuvalet, banyo, otopark bölümlerinin de yer aldığını ifade eden Özkasap, Canlı Hayvan Pazarına girişlerin 31 Mayıs Cuma günü başlayacağını, hayvan sağlığı standartlarına uygun şekilde hazır halde üreticileri ve satıcıları beklediklerini bildirdi. Başkan Özkasap ayrıca yürütülen çalışmalarda Manisa Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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