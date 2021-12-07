Manisa üzümü için uluslararası coğrafi işaret çalışmaları sürüyor

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, çekirdeksiz kuru üzümde Avrupa Birliği coğrafi işaretini almak için yürüttükleri çalışmanın olumlu sonuçlarını yakında elde edeceklerini bildirdi.

Özkasap, düzenlediği basın toplantısında Manisa'nın ihracata yönelik tarıma dayalı sanayisiyle Türkiye ekonomisinin önemli bir lokomotifi olduğunu söyledi.

Manisa'nın çekirdeksiz kuru üzüm, tütün, susam, sofralık zeytin üretiminde önde gelen kentlerden olduğuna dikkati çeken Özkasap, kentten geçen yıl 627 milyon dolar tarım ürünleri ihracatı yapıldığını aktardı.

Şehrin önemli tarımsal değerlerini coğrafi tescille koruma altına almak üzere çalışma yaptıklarını hatırlatan Özkasap, şöyle konuştu:

"Çekirdeksiz kuru üzümümüz, 2019 yılı Mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumu'nda onaylanarak resmi tescil bülteninde yayınlandı. Bu çalışmayla tüm Manisalılara mal olacak tarihi bir sorumluluğu yerine getirdik. Şimdi önümüzde uluslararası anlamda yapacağımız çalışmalar var ve bu zorlu bir süreç. Manisa üzümünü uluslararası alanda bir marka yapmak için Avrupa Birliği coğrafi işaretini de alacağız. Tüm konsantrasyonumuz bu yönde ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreci de başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Çünkü üzümümüzün yüzde 90'a yakını AB ülkelerine ihraç ediliyor."