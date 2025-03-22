Manisa\'ya 35,92 Milyar Liralık Yatırım

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 22 yılda 35,92 milyar liralık yatırım Manisa'ya 219 tesis kazandırdı. Manisa'da 236 bin 450 dekar araziyi modern sulamaya açtıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu projeler sayesinde bölge üreticisine geçen yıl 2 milyar 9 milyon 825 bin lira ek gelir sağladıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Türkiye'nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etken ise ülkemizin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlardır" dedi.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığını ifade eden Balta "Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir" dedi.

Gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine de entegre etme adına çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Balta, "Yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltıyoruz. Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zira, suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır, medeniyet vardır. Bu sebeplerle, Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, 100 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimiz ile suya verdiğimiz önemden dolayı tabiri caizse parmakla gösterilen bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Şehzadeler kenti Türk tarımının başkenti olacak

Üzümü ve zeytini ile ünlü Manisa'nın özellikle tarım ihracatında ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Manisa'ya 2003 yılından bu yana toplam 35 milyar 492 milyon liralık yatırım yaptıklarını açıkladı. Bu süre içerisinde 219 su tesisini vatandaşın hizmetine sunduklarını söyleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, inşa ettikleri 1 içme suyu tesisi ile kente yılda ilave 2.08 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin ettiklerini belirtti.

Manisa'ya 34 baraj, 13 Gölet, 16 yeraltı depolaması

DSİ'nin son 22 yılda Manisa il genelinde 34 baraj ve 13 gölet ve 16 yeraltı depolaması inşa ettiğini açıklayan Balta, "Bu 63 depolama tesisi ile birlikte Manisa'daki depolama hacmimize 595 milyon 880 bin m3 daha ekledik ve toplam rakamı 1 milyar 824 milyon m 'e taşıdık. Hedefimiz Manisa genelinde sulu tarımı yaygınlaştırarak, ürün kalitesini ve verimi artırabilmek" diye konuştu.

236 bin 450 dekar arazi modern sulama ile tanıştı

Verimli sulamada maliyetleri düşürmek için çalıştıklarını söyleyen Balta "Verimi artırmak ve sulama maliyetlerini azaltmak amacıyla Manisa'da 2023 yılından bu yana 72 sulama tesisini inşa ettik. Bu tesisler sayesinde 236 bin 450 dekar araziyi modern sulama ile tanıştırdık. Manisa ekonomisine yılda 2 milyar 9 milyon lira daha katkı sağladık. Şu anda Manisa kent genelinde 1 milyon 280 bin dekar arazi DSİ'nin sulama sayesinde can suyu ile buluşuyor. Hedefimiz, inşaat ve planlama aşamasındaki projelerimizi de bir an evvel tamamlayarak Manisa'yı Türkiye yüzyılında Türk tarımının başkenti yapmak" ifadelerini kullandı.

103 yerleşim yerinde riski minimize edildi

Su baskını ve sellere karşı yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Balta, "Gediz'in yan kolları, Nif Çayı ve Alaşehir Çayı başta olmak üzere il genelinde toplam 78 yerde dere ıslah ve taşkın koruma çalışması yaptık. 103 yerleşim yeri ile 140 bin 650 dekar araziyi taşkınlardan koruduk" dedi.

Arazi Toplulaştırma çalışmaları sürüyor

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Manisa'da 3 proje yürüttüklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 119 bin 450 dekar arazide yapılan çalışmalarla bölge üreticisine yılda 71 milyon 670 bin liralık ek kaynak oluşturduklarını söyledi.

Manisa'da kurulu 2 HES tesisinin 10 MW güce sahip olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu tesislerin yıllık üretim potansiyelinin 23 milyon kwH olduğunu vurguladı. Balta, "Hedefimiz Manisa'yı özellikle tarım alanında daha kalkındırarak, Türk ekonomisinin göz bebeği yapabilmek. Bu amaç doğrultusunda tüm gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. 7/24 Manisalıların hizmetindeyiz" diye konuştu. - MANİSA