Manisa'ya 4 Yeni Yatırım Alanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Manisa'ya 4 Yeni Yatırım Alanı

Manisa\'ya 4 Yeni Yatırım Alanı
11.07.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da Yerel Kalkınma Programı ile 4 yatırım alanı belirlendi. Teşvikler yatırımcıyı destekleyecek.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Manisa'da desteklenecek 4 yatırım konusunun, Hükümet tarafından kararlaştırıldığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ doğrultusunda belirlenen yatırımlar, ilin kalkınma düzeyine doğrudan katkı sağlayacak stratejik alanları kapsıyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan yaptığı açıklamada, yatırım konularının belirlenmesinde Manisa'nın sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, coğrafi potansiyeli, atıl kaynakların değerlendirilmesi ve stratejik sektörlerin desteklenmesinin dikkate alındığını ifade etti.

Sanayi ve tarımın birlikte yükseldiği, her iki alanda da Türkiye'nin öncü illerinden olan ve ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayan Manisa'da teşvik için belirlenen yatırım alanlarının da bu sektörlerin gelişimine ve ihtiyaçlarına yönelik olduğunu söyleyen Vali Vahdettin Özkan "Şehrimize önemli katkılar sağlayacak, yatırımcılarımızı ve girişimcilerimizi destekleyecek olan bu teşvikleri sağlayan Hükümetimize ve ilgili bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Manisa için 4 farklı yatırım

Program kapsamında Manisa için belirlenen 4 yatırım konusundan ilkinin 'Elektronik Kart/Modülleri vb. Üretimi, ikincisinin Modern Jeotermal Sera Kurulumu, Jeodry Yöntemiyle Kurutulmuş Meyve Sebze Üretimi ve Paketleme Entegre Tesisi (Asgari 20 dönüm), üçüncüsünün Teknolojik Tarım Makineleri Üretimi (Akıllı tarım teknolojileriyle entegre edilen hassas dozajlama sistemlerine sahip tarım makineleri ve/veya hassas tarım uygulamaları, imalatı, teknolojik tarım makineleri üretimi) ve dördüncüsünün de Zeytin Atıklarından Katma Değerli Ürün Üretimi (Aktif Karbon, rafine zeytinyağı, polifenol, organik gübre vb.) olduğunu kaydeden Vali Özkan, Manisa'nın gelişimine ve kalkınma düzeyine, vatandaşların refah düzeyine katkı sağlayabilecek alanların tespit edildiği konular, değişen strateji ve ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl güncellenebilecek dinamik bir yapıya sahip. Her yıl ihtiyaç olması halinde Manisa'nın coğrafi potansiyeli, atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yeni yatırım konuları programa dahil edilebilecek. Böylelikle bu teşvik mekanizmasıyla Manisa'nın refahına, üretim çeşitliliğine ve istihdamına sürekli katkı sağlanacak. Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) aracılığıyla yürütülecek programın başvuruları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geliştirilen internet tabanlı portal üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek. Program kapsamında, komple yeni yatırımlar ile mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 oranında ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 oranında artış sağlayan kapasite artışı yatırımları destek kapsamına alınacaktır." şeklinde konuştu.

Yaralanabilecek teşvikler

Vali Özkan, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Manisa'da yatırımcıların yararlanabileceği teşvikleri ise şöyle sıraladı: "Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek makine-teçhizat alımları ile yazılım ve gayrimaddi hak kiralamalarına yönelik işlemler, KDV'den istisna tutulacaktır. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Belirlenen istisnalar dışında, teşvik kapsamındaki yatırım mallarının ithalatında gümrük vergisi muafiyeti uygulanacaktır. Faiz veya Kar Payı Desteği: Yatırımın, sabit yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar kullanılacak krediler için, faiz veya kar payının yüzde 40'ına karşılık gelen kısmı, 20 puanı aşmamak kaydıyla ve en fazla 5 yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda sağlanacak destek tutarı yatırım bedelinin yüzde 20'sini geçmemek üzere azami 240 milyon TL ile sınırlandırılmıştır. Bu destek unsurundan faydalanan yatırımlar, aynı zamanda makine desteğinden yararlanamayacaktır. Makine Desteği: Birim fiyatı 2 milyon TL ve üzeri olan makine ve teçhizatlar için yatırım tutarının yüzde 15'ini geçmemek kaydıyla yüzde 25 oranında destek sağlanmaktadır. Destek üst limiti 240 milyon TL olarak belirlenmiş olup, bu destekten faydalanan yatırımlar için faiz/kar payı desteği uygulanmayacaktır. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırımla birlikte sağlanan istihdama yönelik olarak, ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 8 yıl boyunca yüzde 50'si Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacaktır. Vergi İndirimi: Yatırım tutarının yüzde 50'sine ulaşıncaya kadar yüzde 60 oranında kurumlar veya gelir vergisi indirimi uygulanacaktır. Yatırıma katkı tutarının yüzde 50'si, yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da yansıtılabilecektir. Vergi indiriminden faydalanmak istemeyen yatırımcılar için, faiz/kar payı desteğinin yatırım tutarına oranı yüzde 25'e, makine desteğinin yatırım tutarına oranı ise yüzde 20'ye çıkarılabilecek; her iki destek türü için üst limit 300 milyon TL olarak uygulanabilecektir. Yatırım Yeri Tahsisi: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, uygun bulunan projelere yatırım yeri tahsisi yapılabilecektir." - MANİSA

Kaynak: İHA

Vahdettin Özkan, Yerel Yönetim, Ekonomi, Hükümet, manisa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'ya 4 Yeni Yatırım Alanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Joao Felix yuvaya geri dönüyor Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı

16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü: Terörsüz Türkiye süreci devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü: Terörsüz Türkiye süreci devam edecek
15:42
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
23:11
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi
Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
22:58
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
22:27
Özgür Özel’den Osman Gökçek’e çok sert sözler
Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler
22:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
21:48
Almanya’da Filistin destekçilerine polis şiddeti O anlar kameralarda
Almanya'da Filistin destekçilerine polis şiddeti! O anlar kameralarda
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 16:22:19. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'ya 4 Yeni Yatırım Alanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.