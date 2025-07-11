Manisa\'ya 4 Yeni Yatırım Alanı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Manisa'da desteklenecek 4 yatırım konusunun, Hükümet tarafından kararlaştırıldığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ doğrultusunda belirlenen yatırımlar, ilin kalkınma düzeyine doğrudan katkı sağlayacak stratejik alanları kapsıyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan yaptığı açıklamada, yatırım konularının belirlenmesinde Manisa'nın sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, coğrafi potansiyeli, atıl kaynakların değerlendirilmesi ve stratejik sektörlerin desteklenmesinin dikkate alındığını ifade etti.

Sanayi ve tarımın birlikte yükseldiği, her iki alanda da Türkiye'nin öncü illerinden olan ve ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayan Manisa'da teşvik için belirlenen yatırım alanlarının da bu sektörlerin gelişimine ve ihtiyaçlarına yönelik olduğunu söyleyen Vali Vahdettin Özkan "Şehrimize önemli katkılar sağlayacak, yatırımcılarımızı ve girişimcilerimizi destekleyecek olan bu teşvikleri sağlayan Hükümetimize ve ilgili bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Manisa için 4 farklı yatırım

Program kapsamında Manisa için belirlenen 4 yatırım konusundan ilkinin 'Elektronik Kart/Modülleri vb. Üretimi, ikincisinin Modern Jeotermal Sera Kurulumu, Jeodry Yöntemiyle Kurutulmuş Meyve Sebze Üretimi ve Paketleme Entegre Tesisi (Asgari 20 dönüm), üçüncüsünün Teknolojik Tarım Makineleri Üretimi (Akıllı tarım teknolojileriyle entegre edilen hassas dozajlama sistemlerine sahip tarım makineleri ve/veya hassas tarım uygulamaları, imalatı, teknolojik tarım makineleri üretimi) ve dördüncüsünün de Zeytin Atıklarından Katma Değerli Ürün Üretimi (Aktif Karbon, rafine zeytinyağı, polifenol, organik gübre vb.) olduğunu kaydeden Vali Özkan, Manisa'nın gelişimine ve kalkınma düzeyine, vatandaşların refah düzeyine katkı sağlayabilecek alanların tespit edildiği konular, değişen strateji ve ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl güncellenebilecek dinamik bir yapıya sahip. Her yıl ihtiyaç olması halinde Manisa'nın coğrafi potansiyeli, atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yeni yatırım konuları programa dahil edilebilecek. Böylelikle bu teşvik mekanizmasıyla Manisa'nın refahına, üretim çeşitliliğine ve istihdamına sürekli katkı sağlanacak. Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) aracılığıyla yürütülecek programın başvuruları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geliştirilen internet tabanlı portal üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek. Program kapsamında, komple yeni yatırımlar ile mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 oranında ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 oranında artış sağlayan kapasite artışı yatırımları destek kapsamına alınacaktır." şeklinde konuştu.

Yaralanabilecek teşvikler

Vali Özkan, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Manisa'da yatırımcıların yararlanabileceği teşvikleri ise şöyle sıraladı: "Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek makine-teçhizat alımları ile yazılım ve gayrimaddi hak kiralamalarına yönelik işlemler, KDV'den istisna tutulacaktır. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Belirlenen istisnalar dışında, teşvik kapsamındaki yatırım mallarının ithalatında gümrük vergisi muafiyeti uygulanacaktır. Faiz veya Kar Payı Desteği: Yatırımın, sabit yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar kullanılacak krediler için, faiz veya kar payının yüzde 40'ına karşılık gelen kısmı, 20 puanı aşmamak kaydıyla ve en fazla 5 yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda sağlanacak destek tutarı yatırım bedelinin yüzde 20'sini geçmemek üzere azami 240 milyon TL ile sınırlandırılmıştır. Bu destek unsurundan faydalanan yatırımlar, aynı zamanda makine desteğinden yararlanamayacaktır. Makine Desteği: Birim fiyatı 2 milyon TL ve üzeri olan makine ve teçhizatlar için yatırım tutarının yüzde 15'ini geçmemek kaydıyla yüzde 25 oranında destek sağlanmaktadır. Destek üst limiti 240 milyon TL olarak belirlenmiş olup, bu destekten faydalanan yatırımlar için faiz/kar payı desteği uygulanmayacaktır. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırımla birlikte sağlanan istihdama yönelik olarak, ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 8 yıl boyunca yüzde 50'si Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacaktır. Vergi İndirimi: Yatırım tutarının yüzde 50'sine ulaşıncaya kadar yüzde 60 oranında kurumlar veya gelir vergisi indirimi uygulanacaktır. Yatırıma katkı tutarının yüzde 50'si, yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da yansıtılabilecektir. Vergi indiriminden faydalanmak istemeyen yatırımcılar için, faiz/kar payı desteğinin yatırım tutarına oranı yüzde 25'e, makine desteğinin yatırım tutarına oranı ise yüzde 20'ye çıkarılabilecek; her iki destek türü için üst limit 300 milyon TL olarak uygulanabilecektir. Yatırım Yeri Tahsisi: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, uygun bulunan projelere yatırım yeri tahsisi yapılabilecektir." - MANİSA