Mardin'de kurulan fabrikalarda 5 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mardin'de kurulan fabrikalarda 5 bin kişi istihdam edilecek

Mardin\'de kurulan fabrikalarda 5 bin kişi istihdam edilecek

Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle kurulan fabrikalarda 5 bin kişi istihdam edileceği belirtildi. Derik ve Dargeçit ilçelerinde ise 265 kişi istihdam ediliyor. DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, projelerin bölgedeki iş gücünün katma değer alanına çevrilmesini desteklediğini söyledi. Derik Kaymakamı Evren Çakır ise tekstil fabrikasında kadın ve gençlerin istihdam edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

08.05.2024 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle kurulan fabrikalarda 5 bin kişi istihdam edileceği belirtildi. Projesi tamamlanan Derik ve Dargeçit ilçelerinde 265 kişi istihdam ediliyor.

Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde desteklenen bir projeye imza atıldığını belirten Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Aykut Aniç "Mardin'de sekiz tane projemiz var. Bunlardan iki tanesi tamamlandı" dedi.

Derik ve Dargeçit projeleri tamamlanmış ve faaliyete geçmiş durumda olduğunu belirten Aniç, "Bir kısmının yapımı tamamlandı şu an işlemleri devam ediyor. Faaliyete geçme aşamasında bir kısmı da yapımı devam ediyor. Bu çerçevede bölgedeki iş gücünün katma değer alanına çevrilmez edilmesini destekler. Buna aracılık ediyoruz. Bunlar şu aşamada da bölgede ön plana çıkmış. Atölyeye baktığımız zaman yüksek bir kısmı gençlerden oluşuyor. Kadın istihdamına baktığımız zaman çok sayıda kadın istihdamı var. Diğer projeleri düşündüğümüz zaman Dargeçit ile birlikte şu an 265 kişi istihdam edilmiş durumda. İlçelerimiz bir şu anda projelerimiz var bunları da dahil ettiğimiz zaman bölgemizdeki diğer illerle birlikte toplamda 26 tekstil atölyesinin faaliyete geçirmiş ve toplamda 5 bin üzerinde istihdam sağlamış olacağız bunlardan bir bir tanesi Derik ilçemizdir. Burada bir çok genç istihdam edilen bir tesistir" ifadelerini kullandı.

İlçede kurulan tekstil fabrikasında özellikle kadın ve gençlerin istihdam edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Derik Kaymakamı Evren Çakır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak iş birliğinde, il düzeyinde ise valiliğimiz, kaymakamlığımız ve Dicle Kalkınma Ajansının girişimleri ile 150 kişi istihdam ediliyor. Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde önemli bir işe imza atıldı. Bu çerçevede baktığımız zaman 9 dönüm üzerine kurulmuş bir tesisten bahsediyoruz. 3 bin metre kareye yakın kapalı alanı bulunmaktadır. ve içerisinde sosyal alanları ile kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdam edildiği, önceliklendiği, hem ilçe ekonomisi hem ilimizin ekonomisinde ve nihayetinde ülke ekonomisini önemli hizmetleri sağlayacağımızı düşündüğümüz, ülkemizin bilindik markalarının üretimini yapan bir tesis söz konusudur. Özellikle buraya geldiğimiz zaman bunun bir sosyal çıktısını görmek vatandaşımızın meslek edindiğini görmek bu anlamda biz de mutlu ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve ön açmasıyla beraber güzel bir hizmet sağladığımızı düşünüyoruz. Bu vesile de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Dargeçit, Mardin, Dicle, Derik, Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mardin'de kurulan fabrikalarda 5 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:01:58. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de kurulan fabrikalarda 5 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement