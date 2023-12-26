Marmara Denizi\'nde 30 Ton Torik Balığı Yakalandı

Marmara Denizi'ne ağ atan balıkçılar, yaklaşık 30 ton torik balığı yakaladı.

Marmara Denizinde balık avcılığı devam ediyor. Geceden Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarına ağ atan gırgır tekneleri, torik balığı akını ile karşılaştı. Bu akın karşısında büyük heyecan içerisine giren balıkçılar, bir süre sonra ağları tekneye çekmeye başladı. Teknenin içerisi torik balığı ile dolup taşarken, balıklar tek tek kasalandı. Av sonunda yaklaşık 2 bin 500 kasa torik yakalanmış oldu.

Kasalanan yaklaşık 30 ton torik balığı eknelerden alınarak İstanbul'a sevk edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, "Sezonumuz ağır ağır kapanmak üzere, Lüfer ve Palamut avı tamamen bitmiş Ege denizine doğru kaymıştır. Şuanda Marmara Denizimizde bir torik akını vardır. Torik buraya bazı seneler yatak yapıyor. Bir gırgır arkadaşımız da akşam bunu bulmuş. Yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 kasa arasında bir torik avlamış. Gerçekten çok iyi bir rakam bir iki gün daha süreceğini tahmin ediyoruz. Hamsicilik devam etmekte ara ara da istavrit avı devam ediyor" dedi. - TEKİRDAĞ