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Marmaris Belediye Başkanı: Dış ülkelerden talep oldukça yoğun, erken rezervasyon yapın - Son Dakika

Marmaris Belediye Başkanı: Dış ülkelerden talep oldukça yoğun, erken rezervasyon yapın

10.02.2022 10:05

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bölgenin bu yıl küllerinden yeniden doğacağına dikkat çekerek, "Marmaris olarak güzel bir 2022 yaz sezonu bekliyoruz. Dış ülkelerden talep oldukça yoğun durumda. Dolayısıyla tercihini Marmaris'ten yana kullanmayı düşünenler varsa tur operatörlerinin erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmalarında fayda var" ifadelerini kullandı.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı – EMITT, iki yıl aranın ardından dün ziyaretçilere kapılarını açtı. Ülkelerin, şehirler ve ilçelerin kültürlerini, doğal güzelliklerini ve tarihlerini tanıttığı fuarda, Marmaris de yer aldı. Fuara 'Sen hep güzelsin Marmaris' sloganıyla katıldıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, şehirde tatil yapmak isteyenlere erken rezervasyon çağrısında bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı'ndan tatilcilere erken rezervasyon uyarısı

"KÜLLERİMİZDEN DOĞACAĞIZ"

Oktay, "2 yıldır yaşanılan pandemiden kaynaklı turizm sektörü olarak oldukça olumsuz bir durumun içerisindeydik. Bununla birlikte özellikle geçtiğimiz yaz Marmaris olarak yaşadığımız büyük yangın felaketiyle birlikte acılarımız maalesef arttı. Hep Marmaris'in enerjisi ve gücünün yüksek olduğunu söylüyoruz. Bu enerji ve güçle biz o büyük yangından sonra şunu dile getirdik 'Küllerimizden doğacağız.' Hızlı şekilde tamirimizi yapmaya başladık. Bu fuara da 'sen hep güzelsin Marmaris' sloganıyla tüm bileşenlerimizle birlikte otelcilerimiz, STK'larımız, odalarımızla yerimizi aldık" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı'ndan tatilcilere erken rezervasyon uyarısı

"GÜZEL BİR 2022 SEZONU BEKLİYORUZ"

Verilerin oldukça iyi olduğunu belirten Oktay, "Şu ana kadar takip ettiğimiz veriler oldukça iyi. Başta İngiltere olmak üzere satışlar, uçak koltuk kapasiteleri oldukça iyi durumda. Dolayısıyla çok güzel bir 2022 yaz sezonunu Marmaris olarak bekliyoruz. Marmaris olarak belki de hiçbir yerde olmayan güzelliklere sahip bir kentiz. Bu yüzden kendimizi dünyanın incisi olarak ifade ediyoruz. Her türlü tatil seçeneklerine olanağımız mevcut" ifadelerini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı'ndan tatilcilere erken rezervasyon uyarısı

"ERKEN REZERVASYON YAPTIRIN"

Marmaris'in herhangi bir arayışa karşılık bulunabilecek nadir yerlerden bir tanesi olduğunu dile getiren Oktay, "Bununla birlikte fiyatlar da her türlü ekonomik duruma göre tatil seçenekleri mevcuttur. Bundan dolayı Marmaris oldukça rahat bir şekilde tercih edilebilir. Dış ülkelerden talep oldukça yoğun durumda. Dolayısıyla tercihini Marmaris'ten yana kullanmayı düşünenler varsa tur operatörlerinin erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmalarında fayda var. Son günlere bırakıldığı takdirde yer bulamama ihtimali de oldukça yüksek bu yüzden erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmasınlar" diye konuştu.

YORUMLAR (3)
  • Mehmet Yavuz: kapasitenin yarısını türklere ayırın. o zaman çok düşünüyorsanız. by chp li zihniyet Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Aykut Captain: Ekonomiyi düzeltinde bizimkilerde yurtdışına tatile hucum etsin ampül zihniyet 0 0 Yayından Kaldır
  • bülent C.: bizdeki euro dolar yüksek oldukca yurt dışından rezervasyonlar patlar tabiki. Yurt içinde kim gidecekki bu fiyatlarla tatile. Erken rezervasyon yapın diyorlar , dalga gecer gibi. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Doğu Akdeniz, Mehmet Oktay, Marmaris, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Marmaris Belediye Başkanı: Dış ülkelerden talep oldukça yoğun, erken rezervasyon yapın - Son Dakika Ekonomi


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