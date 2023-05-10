Mart ayında işsizlik oranı yüzde 10 olarak gerçekleşti - Son Dakika
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Mart ayında işsizlik oranı yüzde 10 olarak gerçekleşti

10.05.2023 11:54

Türkiye'de işsizlik oranı, Martta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı mart ayında değişiklik göstermeyerek yüzde 10 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısı 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %8,1 iken kadınlarda %13,8 olarak tahmin edildi.

İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 508 BİN KİŞİ OLDU

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,1 iken kadınlarda %13,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM SAYISI 31 MİLYON 462 BİN KİŞİ

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,2 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %30,7 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,6

İşgücü 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,9 iken kadınlarda %35,7 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık artış ile %20,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,2, kadınlarda ise %28,9 olarak tahmin edildi.

ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 44,5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile %21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,2 olarak tahmin edildi.

YORUMLAR (1)
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mart ayında işsizlik oranı yüzde 10 olarak gerçekleşti - Son Dakika


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