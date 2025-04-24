Mart'ta İkinci El Araç Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mart'ta İkinci El Araç Fiyatları Artış Gösterdi

arabam.com'un analizi, martta ikinci el araç ilan fiyatlarının yükseldiğini ancak reel fiyatların düştüğünü belirtiyor.

24.04.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

arabam.com, mart ayı ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, arabam.com'un ilan fiyatlarını baz alınarak oluşturduğu arabam.com aylık fiyat endeksi'nde, şubatta ortalama 783 bin 68 lira olan ilan fiyatları, martta ortalama 786 bin 737 lira oldu. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar, şubata kıyasla yüzde 1,94 düştü.

Geçen ay arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında bakıldığında martta ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.

Martta 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı yüzde 37,3'e yükselerek bir önceki aya göre yüzde 1,5 puan arttı. 1 milyon lira üzerindeki araçların ilan oranı yüzde 25,3'e gerileyerek şubata kıyasla yüzde 0,7 puanlık bir düşüş kaydetti.

Yaşı 5'e kadar olan araçların ilan oranı yüzde 27,1 oldu. 6-9 yaş aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 16,5 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar için bu oran yüzde 27,3 olarak kaydedildi. 16-20 yaşındaki araçların ilan oranı yüzde 12,9 olurken, 20 yaş ve üzeri araçların ilan oranı bir önceki aya göre yüzde 1,3 puan artarak yüzde 16,2'ye yükseldi.

Motor hacmi 1201-1400 santimetreküp aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 30'a yükselerek bir önceki aya kıyasla yüzde 1 puanlık artış gösterdi. Bu segment, ilanlardaki en yüksek ikinci payı alırken, en yüksek pay ise yüzde 48 ile 1401-1600 santimetreküp motor hacmine sahip araçlara ait oldu. Diğer motor hacmi gruplarında ise önemli bir değişiklik gözlemlenmedi.

LPG'li araçlarda yüzde 0,8 puanlık bir artış görüldü

arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların oranında düşüş gözlemlendi. Şubatta yüzde 49,7 ile en yüksek seviyeye çıkan dizel araç ilanları, martta yüzde 48,3'e gerileyerek yüzde 1,4 puanlık bir düşüş kaydetti. Buna karşılık benzinli araçların ilan oranı artarak yüzde 28,5'e yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçların oranları sabit kalırken, LPG'li araçlarda ise yüzde 0,8 puanlık artış görüldü.

Açıklamada görü???????şlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, martta Ramazan Bayramı öncesi dönemi kapsayan zaman diliminde ikinci el araç piyasasında belirgin bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Oğuzhan, döviz kurlarındaki artışla birlikte ilan fiyatlarında da yukarı yönlü bir eğilim gözlemlediklerine dikkati çekerek, "Ancak fiyatlara enflasyon etkisiyle baktığımızda, şubata kıyasla reel anlamda bir gerilemeden söz etmek mümkün. Nisanda ise, bu hareketliliğin daha da ivme kazanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Volkswagen, Otomobil, Renault, Ekonomi, Finans, Fiat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mart'ta İkinci El Araç Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı
Jeoloji Mühendisi Aykan’dan deprem yorumu: Kırılma zamanı gelmiş, büyük bir deprem üretebilir Jeoloji Mühendisi Aykan'dan deprem yorumu: Kırılma zamanı gelmiş, büyük bir deprem üretebilir
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
Depreme camide yakalanan imamın zor anları Depreme camide yakalanan imamın zor anları

13:04 6.2’lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi İşte detaylı liste 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
12:28 Bakan Kurum: İstanbul’da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok
12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
18:58 Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı
18:43 Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı
18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
18:27 AFAD: İstanbul’daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı AFAD: İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
18:07 Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de çocukları ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırladı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 14:07:08. #7.13#
SON DAKİKA: Mart'ta İkinci El Araç Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.