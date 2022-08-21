Genel Müdür Burak Aslay, Kula projelerini inceledi - Son Dakika
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Genel Müdür Burak Aslay, Kula projelerini inceledi

21.08.2022 16:02
Genel Müdür Burak Aslay, Kula projelerini inceledi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi iş birliğinde yürütülen projeleri ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi iş birliğinde yürütülen projeleri ziyaret etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile birlikte Kula'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi işbirliği ile yapım çalışmaları devam eden projeleri ziyaret etti. İncelemelerde Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural, Kula Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Sümen ve Denizli Çivril ilçesi eski AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Celep de yer aldı. Heyet ilk olarak 'Kula'da Jeotermal Enerji ile Teknolojik Sera Kurulumu Projesi' yatırım sahasında incelemelerde bulundu. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yatırımın ilçe için büyük öneme sahip olacağını belirtti. Ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa çalışmaları devam eden Gençlik Kampı ve İlçe Stadı şantiyeleri ziyaret edildi.

Kula için önemli projeler

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "İlçemizde çok önemli projeler hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Zafer Kalkınma Ajansımız ve Kula Belediyesi işbirliği ile ilçemizin geleceğinin şekillenmesine büyük öneme sahip yatırımlar yükseliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün destekleriyle de Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü de hizmet ve projelerini yapmaya devam ediyor. Kulamızın içme suyu sorununu kökten çözebilmek adına yakın zamanda ihalesine çıkılacak olan içme suyu hattı projesi için bizleri ziyaret eden MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Gelişen ve değişen Kula için çalışmalarımız sürüyor"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Gün geçtikçe büyük yatırımlarla çehresi değişen Manisa'mızın kadim ve güzel ilçesi Kula için önemli yatırımları hayata geçirdik. Hizmetlerimiz de devam ediyor. Bugün ilçemizi ziyaretimizde de ilgili bakanlıklarımızın yaptığı çalışmaları ziyaret etme fırsatı bulduk. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak da ilçemize kesintisiz içme suyu sağlanması için yaptığımız içme suyu hattı projemiz için 1 Eylül tarihinde ihaleye çıkıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde Kula için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

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Demirci'nin kırsal mahallelerindeki halı sahalar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor Demirci'nin kırsal mahallelerindeki halı sahalar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor
Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hüseyin Tosun, gençlik, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genel Müdür Burak Aslay, Kula projelerini inceledi - Son Dakika

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