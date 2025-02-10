MATSO, 28. EMİTT Fuarı'nda Manavgat'ı Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

MATSO, 28. EMİTT Fuarı'nda Manavgat'ı Tanıttı

MATSO, 28. EMİTT Fuarı\'nda Manavgat\'ı Tanıttı

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Manavgat'ı tanıtarak bölgeye gelen turist sayısını artırmayı ve ekonomik büyümeye katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

10.02.2025 12:41  Güncelleme: 12:44
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MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Oda olarak 28. EMİTT Fuarı'nda stant açarak tanıtım yaptıklarını belirterek amaçlarının bölgeye gelen turist sayısını artırıp, Manavgat'ın ekonomik büyümesine katkı sağlamak olduğunu söyledi

Dünyanın en önemli 5 turizm fuarından biri olan 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT 2025), İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı 650'nin üzerinde turizm sektörü temsilcisinin katıldığı fuarda, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) açtığı stant ile yer aldı. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO Meclis Başkanı Sedat Öz, MATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Özen ve Anıl Bahar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Şenel, Ramazan Esginus ve Nesibe Yıldız ile EMITT Fuarı'nda ziyaretçilere bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini, alternatif turizm imkanlarını anlattı. Ayrıca, Manavgat'ı tanıtıcı çeşitli materyaller hediye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Burdur standını ve turizm paydaşlarını ziyaret eden MATSO heyeti, bölgenin tanıtımına yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ın doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle dünya turizminin önemli destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısının artışına katkı sağlayarak Manavgat'ın ekonomik büyümesini ve güçlenmesini hedeflediklerini söyledi.

"Hedefimiz, bölgemize gelen turist sayısını artırarak kent ekonomisini güçlendirmektir"

Geçtiğimiz yıl Antalya'ya 17 milyon 278 bin turistin geldiğini hatırlatan Başkan Güngör, bunun yaklaşık 6 milyonunun Manavgat- Side turizm destinasyonunu tercih ettiğini kaydetti. Başkan Güngör, şunları söyledi: "Etkili tanıtım ve tesis kalitesi, turistlerin tercihini önemli ölçüde etkiliyor. Bunu rezervasyon oranlarında gözlemleyebiliyoruz. Türkiye'nin bacasız sanayisi olarak değerlendirilen turizmde, kapasite ve kalite açısından bel kemiği Manavgat-Side turizm destinasyonudur. Türkiye'ye gelen turistin üçte biri Antalya'ya, Antalya'ya gelen turistin üçte biri ise Manavgat'a gelmektedir. Manavgat-Side turizm destinasyonu, ülke ekonomisine ciddi anlamda döviz girdisi sağlamaktadır. Hedefimiz, bölgemize gelen turist sayısını artırarak kent ekonomisini güçlendirmektir."

Başkan Güngör MATSO olarak amaçlarının bölgeye gelen turist sayısının artışına katkı sağlamak olduğunu belirterek, bu hedef doğrultusunda yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. EMITT Fuarı'nın bir turizm zirvesi konumunda olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, fuarın her yıl sektörün büyümesine katkıda bulunduğunu ifade etti. Manavgat-Side tanıtımına yönelik turizm paydaşlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Güngör konuşmasını şöyle sürdürdü: "EMITT, 39 ülkeden 650'nin üzerinde katılımcının tanıtım için stant açtığı, her yıl sektör profesyonellerini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen turistleri ağırlayan önemli bir organizasyondur. Bu açıdan, Manavgat'ın tanıtımına yönelik yaptığımız görüşmeler büyük önem taşımaktadır. Doğru tanıtım planlaması ve projelerle, Manavgat turizmi daha geniş kitlelere ulaşacaktır."

Manavgat'ın, Türkiye'nin en fazla doğal güzelliğe sahip alanlarından biri olduğunu belirten Başkan Güngör, bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle de dikkat çektiğini ifade etti. Güngör, "MATSO olarak, Manavgat-Side turizm destinasyonunun sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli turizm rotalarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu rotanın daha fazla tatilci tarafından tercih edilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MATSO, 28. EMİTT Fuarı'nda Manavgat'ı Tanıttı - Son Dakika

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