Maxxen, Enerji Depolama Teknolojileri ile Global Pazara Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Maxxen, Enerji Depolama Teknolojileri ile Global Pazara Açılıyor

27.06.2025 11:55
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Maxxen, enerji depolama sistemlerini global pazara taşımayı hedefliyor. Yeni tesis ve stratejilerle büyümeyi planlıyor.

Kontek Enerji'nin yüzde 100 iştiraki Maxxen, enerji depolama teknolojilerinde geliştirdiği sistemleri Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlara taşımayı amaçlıyor.

Maxxen'in ev sahipliğinde düzenlenen "Battery Technologies and Solutions" etkinliğinde, enerji depolama teknolojilerinde küresel eğilimler, yatırım fırsatları, ileri teknoloji çözümler ve stratejik vizyonlar ele alındı.

Batarya depolama teknolojileri alanında çözümler sunan Maxxen'in enerji sektöründen yaklaşık 600 katılımcıyı bir araya getirdiği etkinlik, Ankara'nın ardından İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin enerji dönüşümüne yön verecek gelişmelerin tartışıldığı etkinlikte, Kontek Enerji'nin 30 yıllık sektör tecrübesi ile iştiraki Maxxen'in 2030 vizyonu da katılımcılarla paylaşıldı.

Enerji depolama sistemlerinin detaylarının yanı sıra Maxxen'in geliştirdiği X-Series ürünleri, 4,5 gigavatsaat kapasiteli yerli tesisi ve sürdürülebilirlik temelli iş modelleri, etkinlik oturumlarının ana gündemini oluşturdu.

Etkinlikte ayrıca, Maxxen'in ileri teknoloji çözümleri, AR-GE süreçleri ve yeni nesil iş modelleri de özel oturumlarla ele alındı. Konteyner sistemlerinden MV Skid ürünlerine, yapay zeka entegrasyonlarından sürdürülebilirlik odaklı sistem mimarisine kadar pek çok teknik detay sektörle paylaşıldı.

Maxxen Energy Global Genel Müdürü Ruben Valiente, etkinlikteki konuşmasında, enerji depolamanın iklim değişikliğine karşı en güçlü araçlardan biri olduğunu belirterek, "Bu bilinçle geliştirdiğimiz yeni üretim tesisimizde 2030 yılına kadar toplam 10 gigavatsaat kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Bu kapasitenin Maxxen'i yaklaşık 1 milyar dolarlık şirket değerine taşıyacağını anlatan Valiente, "Ancak odağımız yalnızca enerji depolamak değil, geliştirdiğimiz akıllı sistemlerle veriyi analiz ediyor, enerji yönetimine esneklik ve öngörü kazandırıyoruz. Böylece sadece Avrupa'nın mevcut enerji açığına değil, geleceğin dinamik ve artan enerji ihtiyaçlarına da bugünden yanıt verebilecek güçlü altyapı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye üretim üssü, Avrupa iş geliştirme merkezi olacak

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan Kontek Grup Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, şirketin dönüşüm sürecini ve yüzde 100 iştiraki Maxxen'in faaliyetlerini anlattı.

Özdemir, şirketin 30 yıllık endüstriyel otomasyon ve yenilenebilir enerji tecrübesi bulunduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Bu tecrübemizi, yenilenebilir enerjinin garantisi ve sürdürülebilirliğin ihtiyacı olan enerji depolama ekipmanlarının üretimini yapmakla taçlandırdık, bunu hedefliyoruz. Bu kapsamda Aydın Ortaklar'da 20 bin metrekarelik alanda enerji depolama ekipmanları üretim fabrikası kurduk. Burada sadece enerji depolama ekipmanları değil, bu değer zincirinin önemli dönüşüm sistemleriyle entegrasyonuna yönelik ürünler de üretiyor ve bunların sahada kurulumunu gerçekleştiriyor olacağız. Uçtan uca anahtar teslim tesis yapabilme kabiliyetimiz var. Bu tesisleri kurduktan sonra da işletme, bakım, izleme ve dijital platformlarla entegrasyonu konusunda da kabiliyetimiz var."

Maxxen'i küresel şirket yapma hedeflerine vurgu yapan Özdemir, "Şirketimizin iş geliştirme tarafını İsviçre'de konumlandırdık. Buradan tüm satışları ve satış sonrası hizmetleri koordine edeceğiz. Aynı zamanda ürün geliştirme faaliyetleri de buradan yürütülecek çünkü pazara ve müşteriye yakın olan ihtiyaçları daha iyi anlar. Ürünü sattıktan sonra da müşteriye yakın olanın satış sonrası hizmeti vermesi gerekiyor. Buna 'front-end' diyoruz, yani ön uç, cephe." diye konuştu.

Özdemir, üretim tesisini ise "cephe gerisi" olarak tanımlayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Fabrika üretime ve AR-GE'ye odaklanacak. Kaliteli, sürdürülebilir, sağlıklı ürünler üretmeye odaklanacak. İş geliştirme ise Avrupa'da olacak. Türkiye'de de iş geliştirme bölümümüz var ama süreç Avrupa'dan yönetilecek. İleride hedefimiz, Maxxen Energy AG'yi Maxxen Türkiye'nin sahibi yapmak. Yani global firma olma hedefimiz var. Bunu sadece söylemde değil, fiziki olarak da gerçekleştirmek istediğimiz için şirketimizi İsviçre'de kurduk."

5 yılda toplam 10 gigavatsaat üretim hedefi

Aydın Ortaklar'daki üretim tesisine ilişkin detayları paylaşan Özdemir, "Fabrikamız ağustos sonunda seri üretime başlıyor. İnşaatımız bitmek üzere, makinelerimiz yola çıktı ve bir ay sonra burada olacak. Ağustos sonunda devreye girecek, eylül sonunda açılışımızı yapacağız. Zamanla yüzde 30 iç pazar, yüzde 70 ihracat hedefimiz var. Yıllık 5 gigavatsaatlik üretim kapasitemiz var. 5 yılda toplam 10 gigavatsaat üretim hedefimiz var. Yaklaşık 7 gigavatsaatini yurt dışına satmayı hedefliyoruz." dedi.

Özdemir, eylülde açılışı yapılacak tesise yönelik etkinlik düzenlendiğini, burada ürün detaylarını, yenilikleri, verimlilik avantajlarını ve üretim süreçlerindeki farkları anlattıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, aslında üretim başlamadan önce yaptığımız hazırlık çalışması. Açılıştan sonra ekim ayında benzer bir etkinliği tekrar yapıyor olacağız. Maxxen olarak yıl sonuna kadar Avrupa'da bu şekilde 16 zirveye katılacağız. Amacımız, Maxxen markasını Avrupa'ya ve dünyaya taşıyarak global oyuncu olmak. Yerli ve milli ekipman üretimiyle dış pazarlarda Türkiye'den teknoloji ihraç eder duruma gelmek."

Maxxen'in bu yıl faaliyete geçirmeyi planladığı 4,5 gigavatsaat kapasiteli yerli üretim tesisi, LEED sertifikalı yapısı, 20 bin metrekarelik üretim alanı, CE belgeli hatları ve yapay zeka destekli kalite kontrol sistemleriyle bölgenin en ileri üretim altyapılarından biri olmaya aday olurken, Türkiye'yi enerji depolama teknolojilerinde stratejik üretim ve ihracat merkezi haline getirmeyi ve yüzde 70 ihracat odaklı iş modeliyle Maxxen'i küresel enerji dönüşümünde önemli oyuncu konumuna taşımayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Maxxen, Enerji Depolama Teknolojileri ile Global Pazara Açılıyor - Son Dakika

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