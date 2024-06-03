Mayıs Ayında İhracat Yüzde 11,4 Arttı, Dış Ticaret Açığı Azaldı

Ekonomi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat mayıs ayında yüzde 11,4 oranında artarak 24.1 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise mayısta yıllık yüzde 47,8 azalarak 6,5 milyar dolara geriledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı dış ticaret verilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) açıkladı.

Buna göre; 2024 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,4 oranında artışla 24 milyar 75 milyon dolar, ithalat yüzde 10,3 oranında azalışla 30 milyar 593 milyon dolar oldu. 2024 yılı ocak-mayıs döneminde ise, ihracat yüzde 4,5 oranında artışla 106 milyar 914 milyon dolar, ithalat yüzde 9,3 oranında azalışla 143 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi, yüzde 1,9 oranında azalarak 54 milyar 668 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise mayısta yıllık yüzde 47,8 azalarak 6,5 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,7

2024 yılı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 4,5 oranında artarak 106 milyar 914 milyon dolar, ithalat, yüzde 9,3 oranında azalarak 143 milyar 674 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 3,8 oranında azalarak 250 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,3 puan artarak yüzde 78,7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 17,9 puan artarak yüzde 88,1 oldu. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 14,4 puan artarak yüzde 91,7 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat sırasıyla Almanya, ABD ve İngiltere ile oldu

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; 1 milyar 902 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 475 milyon dolar ile ABD ve 1 milyar 448 milyon dolar ile İngiltere oldu. Mayıs ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 48,2 oldu.

En fazla ithalat sırasıyla Çin, Rusya ve Almanya ile oldu

Mayıs ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; 3 milyar 861 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 780 milyon dolar ile Rusya ve 2 milyar 283 milyon dolar ile Almanya oldu. Mayıs ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 59,4 oldu.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) 9 milyar 933 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu ülkeleri 3 milyar 952 milyon dolar ve diğer Avrupa ülkeleri ile 3 milyar 742 milyon dolar oldu.

Mayıs ayında en fazla ithalat yapılan ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) 10 milyar 209 milyon dolar, Asya ülkeleri ile 8 milyar 209 milyon dolar ve diğer Avrupa ülkeleri ile 6 milyar 25 milyon dolar oldu.

Ürün grupları bazında en çok ihracat 12 milyar 214 milyon dolarla ile "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapıldı. Bu grubu sırasıyla 8 milyar 502 milyon dolarla 'Tüketim Malları' ve 2 milyar 823 milyon dolarla 'Yatırım (Sermaye) Malları' grupları takip etti.