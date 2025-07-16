Mayıs'ta Bina İnşaatı Endeksi Yüzde 23,3 Arttı

Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 10,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 17,4 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 4,8 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,4 arttı. - İSTANBUL