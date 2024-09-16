Medella'nın İhracat Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Medella'nın İhracat Hedefleri

Medella\'nın İhracat Hedefleri

Medella kurucusu Elif Muştu, ihracat hedeflerini ve uygun fiyat politikasını açıkladı.

16.09.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOZMETİK alanında faaliyet gösteren Medella markasının kurucusu Elif Muştu, sektöre ve hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu. İhracata ve istihdama dikkat çeken Muştu, ilk ihracatlarının Azerbaycan'a olduğunu söyledi. Listelerine Orta Doğu ve Avrupa'dan ülkeleri de eklemeye çalışan Muştu, "Markamızın buradaki en önemli amacı aynı kalitedeki ürünleri tüketiciye daha uygun fiyatlarla sunabilmek" dedi.

Firma hgakkında bilgi veren Medella Kurucusu Elif Muştu, "Firma ilk ihracatını renkli güneş koruyucu olan BB ile gerçekleştirdi ve Azerbaycan' a bin adet ürün göndererek ilk yurtdışı tecrübesini de gerçekleştirmiş oldu. 2 milyonluk ilk yatırım ile başlayan süreç, ihracat ile birlikte 4 milyonluk ilk kazanca dönüştü. Firmanın sıradaki hedefi ise Avrupa ve Arap ülkelerine açılmak. Sıfırdan başlayan işletme şu anda 50 milyonluk bir sermayeye dönüştü. Üretim kapasitesi ile ilgili bir sıkıntı yok, aylık 10 bin ila 70 bin adet ürün üretebiliyor" diye konuştu.

Kozmetik alanına 2014 yılında giriş yaptığını aktaran ve çeşitli eğitimleri tamamladığını aktaran Muştu, "Sektöre adım attığım andan beri birçok marka ile çalışma fırsatı buldum. Bu da bana farklı ürünleri deneyimleme imkanım oldu. Buralarda edindiğim bilgi ve tecrübe ile dermokozmetik markası olan Medella'yı kurdum" dedi.

'İLK ADIMIMIZI DİJİTAL ORTAMDA ATMAK İSTEDİK'

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kozmetik Sektör Raporu'na dikkat çeken Muştu, "Verilere göre kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl ortalama olarak yüzde 10 civarında büyümekte. Bu verilerde doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payı ise yüzde 5 civarında. Biz de Medella ile ilk olarak bu pazarın içinde yer almak ve pazardaki verilerin yukarı yönlü seyrine destek olmak. Teknolojik, sosyolojik ve ekonomik gelişmeler insanları internet üzerinden alışveriş yapmaya itiyor, bu nedenle Medella ile ilk adımımızı dijital ortamda atmak istedik" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ ÜRÜNÜ UYGUN FİYATLARLA SUNABİLMEK'

Yerli üretimin önemine dikkat çeken ve birçok meslek grubunun bu yönde adımlar attığını ifade eden Muştu kozmetik alanında ise hammadde sıkıntısına vurgu yaptı. Dünya genelinde hammadde sıkıntısı olduğunu aktaran Muştu, "Yurt dışından alınan tüm ürünler Türkiye piyasasına giriş yapana kadar maddi artış yaşıyor. Vergi, nakliye gibi kalemler nedeniyle maliyetinin çok üzerinde fiyatlandırmalar görülmekte. Markamızın buradaki en önemli amacı aynı kalitedeki ürünleri tüketiciye daha uygun fiyatlarla sunabilmek" şeklinde konuştu.

'HEDEFİMİZ İHRACAT LİSTEMİZE ORTA DOĞU VE AVRUPA'DAN ÜLKELERİ EKLEMEK'

Kozmetik alanına 2014 yılında giriş yaptığını aktaran ve çeşitli eğitimleri tamamladığını aktaran Medella Kurucusu Elif Muştu, "İlk ihracatımızı Azerbaycan'a yaptık. Hedefimiz ihracat listemize Orta Doğu ve Avrupa'dan birçok ülkeyi eklemek. Bu alandaki ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızın tamamını şimdilik çekirdek kadromuz ile yürütüyoruz. Bünyemizde 10'a yakın çalışma arkadaşımız bulunuyor. Yakın gelecekte bu sayıyı hızlar artırarak ekonomiye de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Beraberimizdeki arkadaşlarımızla bilimin ve doğanın gücüne ve insanların ihtiyaçlarına önem vererek her zaman daha iyisini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Azerbaycan, Orta Doğu, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Medella'nın İhracat Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:14:19. #1.11#
SON DAKİKA: Medella'nın İhracat Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement