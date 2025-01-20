MediaMarkt Türkiye, VML ile Yeni Dönemde - Son Dakika
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Ekonomi

MediaMarkt Türkiye, VML ile Yeni Dönemde

MediaMarkt Türkiye, VML ile iş birliği yaparak 'Deneyim Şampiyonluğu' vizyonunu güçlendiriyor.

20.01.2025 12:48
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MediaMarkt Türkiye, yeni dönem kreatif ajansının VML olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Deneyim Şampiyonluğu" vizyonuyla müşterilerine elektronik deneyim ve hizmet sunan MediaMarkt Türkiye, bu doğrultuda küresel çapta müşterilerine uçtan uca çözümler sunan VML ile çalışmaya başladı.

VML'nin son bir yılda reklam yatırımı gerçekleştiren önemli markalara hizmet veren bir ajans olması, küresel markalarla çalışan global bir ajans olması ve aldığı ödüller, ajansın belirlenmesinde önemli kriterler olarak öne çıktı. VML, dünyanın önde gelen medya ajansı gruplarından biri olan WPP Network'ün de bir parçası.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Ünvan, Ekim 2022'den bu yana büyük bir dönüşüm süreci yaşadıklarını belirterek, tüketici elektroniği alanında bütünleşik kanallı bir hizmet platformu olarak müşterilere bütüncül bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini aktardı.

Hedefleri doğrultusunda önemli adımlar attıklarını ve adımlardan birinin, VML ile güçleri birleştirmek olduğunu kaydeden Ünvan, "Yeni dijital uygulamamızı lanse ettik. Sadakat programımız MediaMarkt Club'ı daha veri odaklı ve kişiselleştirilmiş çözümler sunacak şekilde yeniledik. Pazarlama yatırımlarımızın dijital odağını artırdık. Yenilikçi AI işleriyle piyasaya liderlik ettik." ifadelerini kullandı.

Ünvan, "Bu tercihimizin en büyük nedenlerinden biri de VML'in dijitalleşme odağıyla fark yaratan fikirlere ve işlere imza atması. Tüketici nezdinde gelişen dinamiklere cevap veren, WOM (ağızdan ağza iletişim) etkisi yaratan, data odaklı iletişim stratejileri olması bizim için önemli bir kriterlerdi. Öte yandan MediaMarkt'ın odağında olan genç kitleye yönelik nokta atışı stratejileri, bütünleşik kanal yaklaşımları da VML ile yola çıkmamızdaki en büyük sebeplerden biri oldu. Birlikte güçlü bir sinerji yaratarak, akıllarda kalacak başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz. 2025'te de marka iletişim yatırımlarımıza güçlü bir şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MediaMarkt Türkiye, VML ile Yeni Dönemde - Son Dakika

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