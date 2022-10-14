MEGEM'de 138 kişi eğitim alıp iş sahibi olacak - Son Dakika
Üye Girişi

MEGEM'de 138 kişi eğitim alıp iş sahibi olacak

14.10.2022 14:53
MEGEM'de 138 kişi eğitim alıp iş sahibi olacak

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'ne (MEGEM) yoğun ilgi devam ediyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'ne (MEGEM) yoğun ilgi devam ediyor. BEBKA'nın katkılarıyla gerçekleşecek olan 30. dönem kurslarına 360 kişi başvuruda bulunurken, seçme sınavında başarılı olan 138 kişi ücretsiz eğitim almaya hak kazandı.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla EOSB tarafından kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün "Genç İstihdamı" odaklı çalışmaları çerçevesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından da desteklenen MEGEM, meslek sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. "İstihdam Garantili Meslek Eğitim Kursları" çerçevesinde gerçekleşecek olan 30'uncu dönem kursuna 360 kişi başvuruda bulunurken, perşembe günü yapılan seçme sınavlarını başarıyla tamamlayan 138 kişi ücretsiz eğitim almaya hak kazandı. "CNC Tezgah Operatörlüğü", "Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü" ve "Kaynak Teknolojileri" eğitimleri verilen merkezde yeni dönemle birlikte "Makine Bakım" eğitimi de verilecek olup, eğitimler sabah ve öğle olmak üzere 2 ayrı grup halinde yapılacak.

MEGEM 11 yıldır misyonunu başarıyla sürdürüyor

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, sanayideki kalifiye eleman boşluğunu doldurma noktasında önemli bir misyon üstlendiklerini aktararak, MEGEM'in 11 yıldır bu görevi başarıyla sürdürerek Eskişehir sanayisine yeni kalifiye işgücü kazandırdığını ve binlerce genci iş sahibi yaptığını söyledi. Başkan Küpeli, her kurs dönemi olduğu gibi yeni dönem kurslarına da yoğun bir ilgilinin olduğunu belirterek, "11 yılda MEGEM olarak bin 340 gencimizi eğiterek iş yaşamına kazandırdık ve meslek sahibi yaptık. Her bir kursiyerimizin birer altın bileziği olmasını sağladık. MEGEM mezunlarının kurs bitiminde çok iyi ücretlerle Eskişehir'in gözde sanayi kuruluşlarında hemen iş bulduklarını görmek bizi çok memnun ediyor. Her kurs döneminde MEGEM'e ilginin artarak sürmesi, bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Bu dönem kurs sayımızda ve kapasitemizde artışa gittik. Alınan kursiyer sayısında ciddi bir artış yaşandı. BEBKA'nın katkılarıyla bu yıl dördüncüsünü açacağımız 30'uncu dönem kursuna 138 gencimiz alındı. Tüm kursiyerlere şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

"30'uncu dönemde kurs sayısı dörde yükseldi"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, yeni dönemde kurs sayısını dörde çıkardıklarını belirterek, "MEGEM olarak, sanayimiz için var gücümüzle yeni dönemde de çalışmaya devam ediyoruz. Bu yeni dönemde birtakım yenilikler de yapmak kararı aldık. Sanayimizden gelen yoğun iş gücü talebine cevap verebilmek için kurs sayımızı arttırdık. Bu dönem CNC tezgah operatörlüğü, kalite kontrol ve boyutsal ölçüm operatörlüğü ve kaynak teknolojileri bölümlerine makine bakım bölümünü de ekleyerek kurs sayısını 3'ten 4'e çıkarttık. Eğitimlerimiz ise sabah ve öğle olmak üzere 2 ayrı grup halinde yapılacak" diye konuştu.

"138 kursiyer eğitim almayı hak kazandı"

138 kursiyerin eğitim görerek istihdama kazandırılacağını ifade eden Özkaya, "CNC tezgah operatörlüğü, kalite kontrol ve boyutsal ölçüm operatörlüğü ve kaynak teknolojileri ve bu dönem ilk olarak makine bakım alanında eğitim veren merkezimizin 30'uncu dönem kursuna 360 kişi başvuruda bulundu. Sınav ve mülakatta başarı elde eden kursiyerlerden 138'i kurs almayı hak kazandı. Kursiyerlerimizin 45'i CNC tezgah operatörlüğü, 40'ı kalite kontrol ve boyutsal ölçüm operatörlüğü, 23'ü makine bakım bölümü ve 30'u kişide kaynak teknolojileri alanında eğitim görecekler. BEBKA'nın desteğiyle 2,5 ay sürecek olan kursumuzda eğitim alacak olan tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum. 3 ay sonra her birinin bir mesleği ve işi olacak. MEGEM tüm gücüyle Eskişehir sanayisine kalifiye işgücü yetiştiriyor. Önümüzdeki günlerde MEGEM bünyesinde yeni kurs alanları açmaya devam edeceğiz ve bazı yeni projelerimizi daha hayata geçirerek, sanayimize olan katkımızı arttıracağız" şeklinde konuştu.

Özkaya, eğitimlerin 17 Ekim Pazartesi günü başlayacağını, 2,5 aylık sürede 400 saat sürecek olan eğitimleri başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika vereceklerini ve kurs sonunda işe yerleştirildiklerini de belirtti. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haberi! Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haber... 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti Son dakika haber... 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti Eskişehir haberleri | Eskişehir'de ikinci yüzyılda tarım uygulamaları konuşuldu Eskişehir haberleri | Eskişehir'de ikinci yüzyılda tarım uygulamaları konuşuldu
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MEGEM'de 138 kişi eğitim alıp iş sahibi olacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 21:07:33. #1.13#
SON DAKİKA: MEGEM'de 138 kişi eğitim alıp iş sahibi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement