Açık olsaydı piyasaları sallardı! Bakan Şimşek'in ilk sözlerinin arkasında bu mesaj mı var?

Eski Kabine'nin en çok konuşulan ismiydi! Süleyman Soylu böyle veda etti

Bakan Şimşek'in ilk sözlerinin arkasında bu mesaj mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısıyla duyurduğu yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirilen Mehmet Şimşek, bugün düzenlenen törenle Nurettin Nebati'den görevi devraldı.

"MAKRO-FİNANSAL İSTİKRARI ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ"

Gelecek döneme ilişkin hedeflerini anlatan Şimşek; "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz.

"ENFLASYONU YENİDEN TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞÜRECEĞİZ"

Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır" diye konuştu.

PİYASALARIN NE TEPKİ VERECEĞİ MERAK KONUSU



Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in devir teslim törenindeki sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Şimşek'in cümlelerindeki kararlılık yeni dönemde "Bağımsız kararlar alabilir" yorumlarına neden oldu. Yarın açılacak piyasaların, ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek ile ilgili karara ve devir teslim törenindeki açıklamalarına vereceği tepki ise merak konusu.