Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

MEMURA 2021 İÇİN YÜZDE 3+3 ZAM

Diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti. 2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45'lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.

İLK 4 AYDA YÜZDE 6.72 OLDU

Ocak 2022'de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5, hem de fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ekim ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon yüzde 2.39 oldu. Enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde ise yüzde 1.25 artmıştı. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin ilk 4 ayında kümülatif yüzde 6.72'lik enflasyon rakamına ulaşıldı.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Dün ortaya çıkan rakamla birlikte SSK ve Bağkur emeklilileri şimdiden yüzde 6.72'lik zammı garantilemiş durumda. Yine Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük öngörüsüne göre bu yıl sonu enflasyonu oluşacağı varsayımıyla ikinci 6 aylık döneme (temmuz-aralık) ilişkin enflasyonun yüzde 10'a ulaşması bekleniyor. Bu durumda 7.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi yaklaşık yüzde 10 zam alabilecek. Böylece 2000'den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 880 lira seviyesine, 2000'den sonra emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 1.800 lira seviyesine, en düşük Bağkur'lu esnaf emekli maaşı da 2 bin 100 liranın üzerine çıkacak.

KASIM VE ARALIK AYI BELİRLEYİCİ OLACAK

Ekim ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 3.72'lik zam farkı oluşmuş durumda. Yani geri kalan 2 aylık (kasım, aralık) enflasyon verisinin tamamı eksi çıkmaz ve eksi çıkan dönemler artı dönemleri sıfırlamazsa ocakta 5.5 milyon memur ve memur emeklisine fark yansıtılacak ve maaşlar yüzde 5'lik toplu sözleşmesine ek fark kadar artacak. Şu anki farka göre ocak zammı yüzde 8.72 (5+3.72) seviyesinde oluşmuş durumda. Son 2 ayda (kasım, aralık) yüzde 4'e yakın enflasyon beklentisi var.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3.669 LİRAYA ÇIKACAK

Geçen hafta Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14'ten yüzde 18.4'e çıkarmıştı. Bu da memur ve memur emeklisi için yıl sonunda yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkı oluşabileceği yani toplam zammın yüzde 12 seviyesinde gerçekleşebileceği anlamına geliyor. Son 2 aylık enflasyon belirleyici olacak. Zam yüzde 12 olursa en düşük memur maaşı 492 lira artışla 4 bin 102 liradan 4 bin 594 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı da 3 bin 276 liradan 3 bin 669 liraya yükselecek.