Memur maaşına yapılan 41,69'luk zam, bedelli askerlik ücretini de etkileyecek! İşte masadaki rakam

2022 yılında kim ne kadar alacak? Enflasyon farkına göre kalem kalem yeni maaşlar

Ne Suriyeli ne de Afgan! Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu sabah saat 10.00'da haziran ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre emekli, memur emeklisi ve memurların zam oranları da belli oldu. Bu kapsamda memurlara yüzde 41,69 zam yapıldı. En düşük memur maaşı 9 bin TL olurken, emekli memur maaşı ise 6 bin TL'ye yükseldi. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak. Zamlarla birlikte en düşük memur emeklisi maaşı 3500 TL oldu.

79 BİNE YÜKSELMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Bu gelişmeler sonrası bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirlenecek. Bedelli ücreti 6 aylık asteğmen maaşına eşit oluyor. Asteğmen maaşı yüzde 41'lik zamla beraber 9 bin 417 TL'den 13 bin 277'ye çıktı. Buna göre bedelli ücretinin 79 bin 660 TL civarı bir tutara ulaşması bekleniyor.

56 BİN LİRAYDI

2021 yılı ikinci 6 ayı için 43 bin 150 lira ödenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ilk yarısı için 56 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK

Bu güncellemelerle 2022 yılının ikinci yarısına ilişkin bedelli askerlik ücretinin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.